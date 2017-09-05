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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۴۲

خطاب به نیروهای سوری در دیرالزور؛

بشار اسد: خونهای ریخته شده پیروزی بر تفکر تکفیری را رقم زد

بشار اسد: خونهای ریخته شده پیروزی بر تفکر تکفیری را رقم زد

رئیس جمهور سوریه در واکنش به شکسته شدن محاصره شهر دیرالزور از جانفشانی نیروهای سوری تمجید کرد.

بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، بشار اسد رئیس جمهور سوریه در تماس های تلفنی با رفیق شحاده رئیس کمیته امنیتی دیرالزور، حسن محمد فرمانده لشگر ۱۷ و عصام زهر الدین فرمانده تیپ ۱۰۴ گارد ریاست جمهوری به مناسبت شکسته شدن محاصره دیرالزور از  مسئولیت پذیری و ایستادگی نیروهای سوری در برابر تروریستها تمجید کرد.

وی خطاب به نیروهای سوری در دیرالزور گفت: با پایداری در برابر تروریستها ثابت کردید که مسئولیت پذیر هستید. شما بر سر عهد و پیمان ماندید و شما بهترین الگو برای نسل های آتی هستید. شما در تاریخ ماندگار شدید. شما که با وجود تعداد کم از گرانترین و ارزشمندترین چیزی که داشتید یعنی جان برای حفظ امانت و حمایت از شهروندان بی گناه دریغ نکردید و ثابت کردید و توانستید که ماموریت خود را به بهترین شکل به اتمام برسانید و صحنه های رشادت یکی پس از دیگری را بدون ترس و شک رقم زدید.

رئیس جمهور سوریه بیان کرد: تاریخ از رفقای شما که جانفشانی کردند در راه وطن جان باختند و نیز زخمی شدگان یاد خواهد کرد.  همین خونهای ریخته شده پیروزی بر تفکر تکفیری تروریستی مورد حمایت منطقه ای و بین المللی را رقم زد. شما هم اکنون در کنار رفقای خود که به یاری شما شتافتند و شدیدترین نبرد را برای شکستن محاصره شهر انجام دادند تا  در کنار شما برای پاکسازی کامل منطقه از لوث تروریسم قرار گیرند و امنیت و ثبات به سراسر کشور و وجب به وجب آن برگردد.

کد مطلب 4079625

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