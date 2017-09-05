به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتحی بیرانوند ظهر سه شنبه در جلسه بررسی اقدامات لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: در این فرجه زمانی قبل از شروع بارندگی باید تصمیمات منطقه ای را اتخاذ شده تا زمینه ایجاد بحران و حوادث غیر مترقبه را به حداقل برسد.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل وزارت کشور، شهرداری های مرکز استان موظف هستند برای مواجهه با بحران های احتمالی ستادهای بحران را تشکیل داده و احکام تمام اعضا مشخص شود.

معاون شهرداری خرم آباد در ادامه با اشاره به بحث سیلاب های خرم آباد خاطرنشان کرد: سال گذشته این سیلاب ها منجر به فوت یک نفر شد و این موضوع نیاز به بحث جدی دارد.

فتحی بیرانوند اضافه کرد: در سرریز شدن آب به داخل شهر در فصل بارندگی، درست نیست تمام موضوعات متوجه شهرداری شود و تمام دستگاهها موظفند به نوبه خود همکاری لازم را با شهرداری داشته باشند تا حداقل آب به داخل شهر سرریز شود.

وی گفت: سال گذشته بحث مطالعات جامع آب های سطحی شهر خرم آباد آغاز و پروژه های عمده ای هم در این راستا انجام شد و با ایجاد مسیرهای فرعی در راه جاهایی که امکان گرفتگی آب وجود داشت کار مهمی در این راستا انجام گرفت اما در سال آینده نیز نیاز به بررسی بیشتر در این زمینه و شناسایی مکان های پرخطر است.

معاون شهرداری خرم آباد در ادامه با اشاره به بحث انبوه سازی و بحث عدم رعایت موارد ایمنی در این ساختمان ها اظهارداشت: بافت های تجاری فرسوده نیاز به بازسازی دارند و شرایط پیشگیرانه باید به وجود آید.