تنش میان سرکردگان داعش در کرکوک درپی تسلیم شدن تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، یک منبع محلی در استان کرکوک امروز(سه شنبه) تاکید کرد که درگیری و تنش بسیار زیادی میان سرکردگان داعش در به اصطلاح ولایتهای دیالی و کرکوک در الحویجه به دلیل اختلافات میان آنها در خصوص افزایش تمایل عناصر داعشی برای تسلیم شدن و عدم ورود به جنگ و درگیری با نیروهای امنیتی و حشد شعبی به وجود آمده است چرا که آنها می دانند در صورت وقوع هر نبردی آنها شکست خواهند خود.

وی در ادامه افزود: عناصر عرب و خارجی و سرکردگان داعش در ولایت دیالی با تسلیم شدن مخالف هستند اما سرکردگان عراقی داعش در حویجه می خواهند خود را تسلیم کنند که این مساله اختلافات حادی را میان آنها طی روزهای گذشته به وجود آورده است. اکثر خانواده های عناصر داعشی نیز همگی در حال خروج از حویجه هستند.

گفتنی است که مناطق الزاب، العباسی، الریاض، الرشاد و الحویجه در جنوب غرب کرکوک هم چنان تحت سیطره داعش است.