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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۰۶

۴ بازیکن گلستانی به تیم ملی بسکتبال نوجوانان دعوت شدند

۴ بازیکن گلستانی به تیم ملی بسکتبال نوجوانان دعوت شدند

گرگان – چهار بازیکن گلستانی به اردوی تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمان دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۴ بازیکن به اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمان دعوت شدند که پدرام فخفوری، حسن کیوانلو، امیرحسین یازرلو و نصرت یازرلو از استان گلستان در این اردو حضور خواهند داشت.

اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال نوجوانان کشورمان از ۱۹ تا ۲۶ شهریور در سالن بسکتبال آزادی تهران برگزار خواهد شد.

تمرینات تیم ملی بسکتبال نوجوانان زیر نظر محمدمهدی ایزدپناه سرمربی گلستانی برگزار خواهد شد و بهزاد افرادی و شهریار کریمی به عنوان کمک مربی در کنار ایزدپناه خواهند بود.

پدرام فخفوری از استان گلستان همزمان در عضویت تیم ملی بسکتبال جوانان هم قرار دارد و هفته گذشته موفق شد به همراه این تیم عنوان قهرمانی رقابت های غرب آسیا را کسب کند.

لازم به ذکر است؛ استان گلستان همواره در رده‌های پایه تیم‌های ملی بسکتبال بازیکنان زیادی داشته است.

کد مطلب 4079649

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