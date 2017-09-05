به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه امروز و در جریان کنفرانس مطبوعاتی حاشیه اجلاس «بریکس» در چین در اظهاراتی درباره مناسبات کشورش با آمریکا اعلام کرد: گفتگو با کسانی که اتریش را با استرالیا اشتباه می گیرند، سخت است.

رئیس جمهور روسیه ادامه داد: گفتگو با افرادی که اتریش را با استرالیا اشتباه می گیرند، بسیار دشوار است. هیچ کاری نمی توان در این خصوص انجام داد. این امر در واقع احتمالا نشان دهند فرهنگ سیاسی یک بخش خاصی از نظام آمریکا است.

«ولادیمیر پوتین» در ادامه افزود: ملت آمریکا؛ آمریکا واقعا یک کشور بزرگ است، یک ملت بزرگ است… چنین ملتی با چنین سطح پایین فرهنگ سیاسی… !

لازم به ذکر است، رئیس جمهوری روسیه در واکنش به برخورد نامناسب واشنگتن با دیپلمات های روسی، نظام آمریکا را به فقر برخورداری از فرهنگ سیاسی نیز متهم کرد.

گفتنی است «باراک اوباما» رئیس جمهور سابق آمریکا در ماه های پایانی ریاست جمهوری خود در سپتامبر سال ۲۰۱۶ به بهانه دخالت مسکو در روند انتخابات هشتم نوامبر سال گذشته میلادی، شماری از دیپلمات های روسیه را اخراج و برخی از ساختمان های دیپلماتیک این کشور را هم مصادره کرد.

بعدها، پوتین در اعتراض به تحریم های جدید کنگره آمریکا علیه مسکو، اعلام کرد که ۷۵۵ دیپلمات آمریکایی باید خاک روسیه را تَرک کنند.

این در حالی است که پنج شنبه گذشته آمریکا کنسولگری روسیه در «سانفرانسیسکو» را تعطیل کرد، آن را مورد تفتیش امنیتی قرار داد و فعالیت شعب کنسولگری روسیه در واشنگتن و نیویورک را نیز محدود کرده بود- اقدامی که امروز پوتین را به انتقاد از عدم تربیت سیاسی دولت واشنگتن واداشت.