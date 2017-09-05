به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر دریکوندی ظهر سه‌شنبه در جلسه بررسی اقدامات لازم برای مواجهه با شرایط اضطراری خرم آباد ضمن اشاره به وقوع سیلاب در فصول بارندگی‌ در شهر خرم آباد اظهار داشت: در این راستا اگر قبل از وقوع سیلاب هزینه ای هم کنیم یک سرمایه گذاری است و هدر نمی رود.

وی ادامه داد: با توجه به اتفاقات و تجربیات تلخی که در سنوات گذشته صورت گرفته نیاز به همت همگانی است تا مشکلات حل شود و نباید در این راستا صنفی کار کرد.

رئیس شورای شهر خرم آباد بیان داشت: ایمن سازی شهر، در توان یک مجموعه نیست و همه دستگاهها باید در این رابطه همکاری کنند.

دریکوند اظهارداشت: اگر قرار است در بحث مهار کردن آب های سطحی به صورت کامل و جدی کار شود، بالای ۵۰۰ میلیارد هزینه نیاز است.

وی اضافه کرد: نه تنها شهرداری بلکه هیچ نهاد دیگری توان پرداخت این هزینه را ندارد و تمام دستگاهها و ادارات مرتبط باید پای کار بیایند تا این مشکل حل شود.

رئیس شورای شهر خرم آباد در ادامه با اشاره به فوت یک نفر در سیلاب خرم آباد افزود: این اتفاق یک سهل انگاری بود که در آن حیثیت همه ما زیر سوال رفت و برای جلوگیری از چنین حوادثی نباید از زیر کار در رفت که در این صورت به جایی نخواهیم رسید.

دریکوندی خاطرنشان کرد: علاوه بر شهرداری تمام ادارات مربوطه باید از همین الان آمادگی داشته باشند و برای آمادگی جلساتی را تشکیل دهند تا در صورت رخ دادن حادثه پای کار باشند.

وی در ادامه به بحث لای روبی کانال ها و دفع آب های سطحی شهر پرداخت و اضافه کرد: باید مکان هایی که در بحث آب های سطحی ایجاد خطر می کنند شناسایی و خطرات آنها رفع شود.

رئیس شورای شهر خرم آباد ادامه داد: در همه شهرکهای «پارسیلون»، «گلدشت» و جاهایی که اکنون در شهر بنا شده اند، طرح مطالعه آب های سطحی صورت نگرفته و امروز به یک معضل برای ما تبدیل شده است.

دریکوند در ادامه با تاکید به ایمن سازی واحدهای تجاری، درمانی و آموزشی اظهارداشت: باید برای این کار برنامه ریزی دقیق تری صورت گیرد و به صورت مکتوب و در جلسات به این بحث پرداخته شود تا شاهد اتفاق ناگوار دیگری در این راستا نباشیم.

وی از تمام ادارات خواست همکاری لازم را با شهرداری داشته باشند تا به کمک هم مشکلات شهر به خوبی حل و فصل شوند.