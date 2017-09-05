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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۲۹

در گفتگو با المیادین؛

ظریف شکسته شدن محاصره «دیرالزور» را به ملت سوریه تبریک گفت

ظریف شکسته شدن محاصره «دیرالزور» را به ملت سوریه تبریک گفت

«محمد جواد ظریف» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یک شبکه عرب زبان شکسته شدن محاصره شهر دیرالزور را به ملت سوریه تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه المیادین در خصوص شکسته شدن محاصره دیرالزور سخن گفت.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تصریح کرد: شکسته شدن محاصره دیرالزور پیروزی بزرگ و مهمی در نبرد با تروریست های تکفیری به شمار می رود. 

ظریف در ادامه تحقق این پیروزی را به ملت سوریه تبریک گفت.

محاصره دیرالزور امروز شکسته شد.  بامداد یکشنبه نیروهای سوریه موفق شده بودند خود را به مقر تیپ ۱۳۷ در غرب شهر برسانند؛ جایی که نزدیک نقطه تحت محاصره به نیروهای ارتش سوریه بود.

گفتنی است، استان دیرالزور به جز مرکز استان واقع در شرق سوریه، ۱۴ ژوئیه سال ۲۰۱۴ به اشغال داعش در آمده بود.

کد مطلب 4079668

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