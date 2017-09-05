۵ سارق حرفه ای در شهریار دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فریدون مکرمی اصل بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در سطح شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت.

وی افزود : ماموران انتظامی تحقیقات گسترده ای را در این زمینه آغاز کردند و با به دست آوردن سرنخ هایی در محل های سرقت سرانجام موفق به شناسایی متهم شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شهریار خاطر نشان کرد : ماموران، مخفیگاه متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی ۵ سارق سابقه دار را دستگیر کردند.

وی گفت : متهمان در بازجویی های صورت گرفته به ۳۲ فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کردند.

مکرمی اصل عدم آگاهی شهروندان به هشدارهای پلیسی را عامل اصلی سرقت دانست و در خاتمه به شهروندان توصیه کرد: از قرار دادن اشیاء قیمتی و کیف دستی بر روی صندلی خودرو یا صندوق عقب وسیله نقیله خودداری و در هنگام پیاده شدن از خودرو پنل ضبط را خارج و از نگهداری مدارک شناسایی خود در داخل خودرو جدا خوداری کنند.