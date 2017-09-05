مصوبات شورای آموزش و پرورش استان کارایی لازم را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، یاری ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان افزود: مصوبات این شورا با مصوبات شورای معاونین آموزش و پرورش فرقی ندارد و مصوبات کارایی ندارد.

وی با بیان اینکه این مصوبات مشکلی از مهریان و مادوان و بلهزار حل نمی کنند، گفت: در راستای رفع مشکلات این مناطق باید به صورت جدی تلاش شود.

یاری اظهار داشت: برای سرانه دانش آموزی از محل فصل پنج هیچ اعتباری پرداخت نشده است و باید در این راستا کمک شود.

وی افزود: اختیارات شورای آموزش و پرورش وسیع تر و بیشتر از خروجی فعلی است و باید تلاش بیشتری انجام و از ظرفیت این شورا به نحو مطلوبتری استفاده شود.