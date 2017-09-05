  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۳۱

معاون آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

مصوبات شورای آموزش و پرورش استان کارایی لازم را ندارد

مصوبات شورای آموزش و پرورش استان کارایی لازم را ندارد

یاسوج- معاون آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: مصوبات شورای آموزش و پرورش استان کارایی لازم را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر،  یاری ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان افزود: مصوبات این شورا با مصوبات شورای معاونین آموزش و پرورش فرقی ندارد و مصوبات کارایی ندارد.

وی با بیان اینکه این مصوبات مشکلی از  مهریان و مادوان و بلهزار حل نمی کنند، گفت: در راستای رفع مشکلات این مناطق باید به صورت جدی تلاش شود.

یاری اظهار داشت: برای سرانه دانش آموزی از محل فصل پنج هیچ اعتباری پرداخت نشده است و باید در این راستا کمک شود.

وی افزود: اختیارات شورای آموزش و پرورش وسیع تر و بیشتر از خروجی فعلی است و باید تلاش بیشتری انجام و از ظرفیت این شورا به نحو مطلوبتری استفاده شود.

کد مطلب 4079700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها