حاشیه نشینی در شهر یاسوج به مرز بحران نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی فتح میرمحمدی ظهر سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان افزود: در رابطه با حاشیه نشینی در استان اعلام خطر می کنم.

وی با بیان اینکه مشکل فضای آموزشی بخشی از مشکلات حاشیه نشینی در شهر یاسوج است، گفت: در شهر یاسوج وضعیت نگران کننده است و باید توزیع اعتبارات در این حوزه بدور از اعمال نفوذ ها باشد.

میر محمدی افزود: میزان حاشیه نشینی باید در توزیع اعتبارات مورد توجه قرار بگیرد.

وی حاشیه نشینی را از عوامل افزایش معضلات اجتماعی عنوان کرد و گفت: حاشیه نشینی همواره مشکلات و معضلات بسیاری را با خود به همراه داشته است و در این راستا باید به صورت ویژه راهکارهایی ارائه و اجرایی شود.