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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۲۰

مدیرکل فرودگاه‌های اردبیل به مهر خبر داد؛

۲ پرواز حجاج به اردبیل بازگشت/تأخیر ۴ ساعته در پرواز سوم

۲ پرواز حجاج به اردبیل بازگشت/تأخیر ۴ ساعته در پرواز سوم

اردبیل- مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل از بازگشت حجاج اردبیلی با دو پرواز به فرودگاه اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین هاشمی بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه هماهنگی پرواز حجاج از فرودگاه جده به فرودگاه اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تعداد حجاج اردبیلی در مجموع ۷۹۶ نفر بودند که در سه پرواز به اردبیل بازمی‌گردند.

وی افزود: با توجه به ترافیک فرودگاه جده دو پرواز از صبح امروز سه‌شنبه انجام شده که هر دو با تأخیر همراه بوده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان تأکید کرد: پرواز نخست با هواپیمای ایرباس ۶۰۰ که قرار بود رأس ساعت ۳:۲۰ دقیقه وارد فرودگاه اردبیل شود در ساعت ۸:۱۰ دقیقه به زمین نشست.

به گفته هاشمی پرواز دوم نیز که قرار بود ۹:۱۵ دقیقه وارد فرودگاه اردبیل شود به دلیل ترافیک پروازها ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه به زمین نشست.

وی متذکر شد: مطابق اعلام شرکت هواپیمایی پرواز سوم حجاج که قرار است در ساعت ۲۳:۱۵ دقیقه به زمین بنشیند با چهار  ساعت و ۳۰ دقیقه تأخیر وارد فرودگاه اردبیل خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان با بیان اینکه تمامی پروازها بدون مشکل انجام شده است، اضافه کرد: مسافران سرزمین وحی در صحت و سلامت وارد اردبیل شده‌اند.

کد مطلب 4079713
محمد میرزایی ناطق

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