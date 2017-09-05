۲ پرواز حجاج به اردبیل بازگشت/تأخیر ۴ ساعته در پرواز سوم

به گزارش خبرنگار مهر، فخرالدین هاشمی بعدازظهر سه‌شنبه در حاشیه هماهنگی پرواز حجاج از فرودگاه جده به فرودگاه اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: تعداد حجاج اردبیلی در مجموع ۷۹۶ نفر بودند که در سه پرواز به اردبیل بازمی‌گردند.

وی افزود: با توجه به ترافیک فرودگاه جده دو پرواز از صبح امروز سه‌شنبه انجام شده که هر دو با تأخیر همراه بوده است.

مدیرکل فرودگاه‌های استان تأکید کرد: پرواز نخست با هواپیمای ایرباس ۶۰۰ که قرار بود رأس ساعت ۳:۲۰ دقیقه وارد فرودگاه اردبیل شود در ساعت ۸:۱۰ دقیقه به زمین نشست.

به گفته هاشمی پرواز دوم نیز که قرار بود ۹:۱۵ دقیقه وارد فرودگاه اردبیل شود به دلیل ترافیک پروازها ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه به زمین نشست.

وی متذکر شد: مطابق اعلام شرکت هواپیمایی پرواز سوم حجاج که قرار است در ساعت ۲۳:۱۵ دقیقه به زمین بنشیند با چهار ساعت و ۳۰ دقیقه تأخیر وارد فرودگاه اردبیل خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان با بیان اینکه تمامی پروازها بدون مشکل انجام شده است، اضافه کرد: مسافران سرزمین وحی در صحت و سلامت وارد اردبیل شده‌اند.