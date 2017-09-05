به گزارش خبرنگار مهر، سعید گلستانی ظهر سه شنبه در کار گروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی استان همدان با اشاره به اصلاحیه قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ عنوان کرد: زندان‌ها به لحاظ ظرفیت کم و پذیرش زیاد زندانی در وضعیت نامطلوبی هستند و حتی کف راهروها و نمازخانه نیز زندانی اسکان داده شده است.

وی بابیان اینکه انجمن حمایت از زندانیان توانایی ارائه امکانات و مشاوره به تمام زندانیان را ندارد، از کمبود نیرو، بودجه و امکانات مادی سخن گفت و افزود: با زندانی شدن یک شخص، مشکلاتی برای خانواده زندانیان ایجاد می‌شود.

گلستانی به نوع کنترل زندانیان در برخی کشورها از جمله به کارگیری پابند الکترونیک اشاره کرد و افزود: قانونگذار برای کاهش آلام زندانیان که برخی نیز دارای تخصص‌هایی هستند از قانون جایگزینی حبس استفاده می‌کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان با تأکید بر اینکه قانونگذار طبق این قانون می‌تواند محکومان به حبس را در دستگاه‌ها با جایگزین حبس به کار گیرد، گفت: دستگاه‌های اجرایی در صورت کمبود نیرو می‌توانند درخواست اختصاص نیرو از این طریق را بدهند کمااینکه سال گذشته در شهرستان کبودراهنگ ۳ نفر با اجرای این قانون در دستگاه‌های اجرایی به کار گرفته شدند.

وی بابیان اینکه باید قضات در خصوص اجرای این قانون توجیه شوند و دستگاه‌های اجرایی نیز در این خصوص آگاهی لازم را کسب کنند، گفت: نهادهای پذیرنده محکومان به حبس در قانون جایگزینی حبس شامل تمام وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی است.

گلستانی با تأکید بر اینکه نهادهایی که نیاز به استفاده از این افراد و نیروها دارند باید کمبودهای خود را به فرمانداری‌ها اعلام کنند، گفت: توزیع‌کنندگان مواد مخدر و سارقان مسلح شامل این قانون نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه در صورت اجرای قانون جایگزینی حبس شاهد کاهش تعداد زندانیان، کاهش استفاده از بیت‌المال و کمک به خانواده زندانیان خواهیم بود، عنوان کرد: این قانون برای افرادی است که تا کنون محیط زندان را تجربه نکرده‌اند و برای پیشگیری از آلوده شدن این فرد به محیط آلوده زندان اجرا می‌شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان نیز با بیان اینکه آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی یکبار هم در کارگروه مطرح شده بود، گفت: سال ۸۱ در ملایر ۷۱ زندانی برای آبیاری فضای سبز به کارگرفته شدند که نتیجه خوبی داشت.

مهرداد نادری فر عنوان کرد: در برخی مشاغل امکان و ظرفیت به کارگیری افراد از طریق قانون جایگزین حبس وجود دارد و باید نگاه‌ها در این موضوع تغییر کند.