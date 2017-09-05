  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۵۶

چالش های محمد بن سلمان با شاهزادگان مُسن سعودی

چالش های محمد بن سلمان با شاهزادگان مُسن سعودی

منابع سعودی به چالش هایی که ولیعهد عربستان با شاهزادگان بزرگ تر از خود دارد، اشاره کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، در توئیت های منتشر شده در حساب سعودی معروف با نام «عهد جدید» که خود را نزدیک به حلقه خاندان حاکم در این کشور می داند آمده است: شکاف ها و دسته بندی ها در درون خاندان حاکم بر عربستان در خصوص محمد بن سلمان ولی عهد این کشور افزایش یافته است.

در ادامه این توئیت ها آمده است:با وجود آنکه بن سلمان تلاش دارد تا میان نسل جدید و قدیم خاندان عربستان نزدیکی و تعادل ایجاد کند اما هم چنان در خصوص ارتباط برقرار کردن با افراد بزرگتر از خودش با مشکل مواجه است.شاهزادگان مسن تر از بن سلمان شخصا نسبت به سن و سال وی خشنود نیستند و در عین حال بن سلمان مخالف این است که پستهای مهم را به افراد بزرگتر از خودش بدهد.

در این توئیت ها تاکید شده است: بحران با قطر و تحولات رخ داده در خصوص روابط با ایران بن سلمان و تیمش را در یک بحران واقعی قرار داده است و ممکن است این بحران به یک بحران ماهیتی تبدیل شود چرا که ممکن است خاندان حاکم عربستان علیه وی متحد شوند.

کد مطلب 4079720
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه