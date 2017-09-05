چالش های محمد بن سلمان با شاهزادگان مُسن سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، در توئیت های منتشر شده در حساب سعودی معروف با نام «عهد جدید» که خود را نزدیک به حلقه خاندان حاکم در این کشور می داند آمده است: شکاف ها و دسته بندی ها در درون خاندان حاکم بر عربستان در خصوص محمد بن سلمان ولی عهد این کشور افزایش یافته است.

در ادامه این توئیت ها آمده است:با وجود آنکه بن سلمان تلاش دارد تا میان نسل جدید و قدیم خاندان عربستان نزدیکی و تعادل ایجاد کند اما هم چنان در خصوص ارتباط برقرار کردن با افراد بزرگتر از خودش با مشکل مواجه است.شاهزادگان مسن تر از بن سلمان شخصا نسبت به سن و سال وی خشنود نیستند و در عین حال بن سلمان مخالف این است که پستهای مهم را به افراد بزرگتر از خودش بدهد.

در این توئیت ها تاکید شده است: بحران با قطر و تحولات رخ داده در خصوص روابط با ایران بن سلمان و تیمش را در یک بحران واقعی قرار داده است و ممکن است این بحران به یک بحران ماهیتی تبدیل شود چرا که ممکن است خاندان حاکم عربستان علیه وی متحد شوند.