۳۶۰ واحد بلاتکلیف در بخش شمالی پلاسکو

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب زاده در پنجمین جلسه شورا گفت: ساختمان پلاسکو دارای دو بخش شمالی و جنوبی است که تقریبا می توان گفت به بخش شمالی آسیب چندانی وارد نشده است و این بخش جنوبی بوده که تخریب گردیده است.

حبیب زاده افزود: خواسته ما این است که نسبت به بخش شمالی پلاسکو همان رفتاری صورت گیرد که نسبت به بازار کویتی ها و ساختمان صمصام شده و این بخش که قابل استفاده هست برای سرقفلی داران آن بازگشایی شود.

وی یاد آور شد: ۳۶۰ واحد بلاتکلیف در این بخش وجود دارد که می بایست شهرداری در راستای ارائه گزارش تامین اقدامات ایمنی به قوه قضاییه و نیز اقدمات دیگر در این جهت به صورت جدی وارد عمل شده تا مشکل این واحد ها حل شود.