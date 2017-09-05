  1. جامعه
  2. شهری
۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۴۹

افشین حبیب زاده بیان داشت:

۳۶۰ واحد بلاتکلیف در بخش شمالی پلاسکو

۳۶۰ واحد بلاتکلیف در بخش شمالی پلاسکو

عضو شورای اسلامی شهر تهران نسبت بلاتکلیف بودن حدود ۳۶۰ واحد در بخش شمالی پلاسکو که آسیب چندانی به آن وارد نشده ابراز نارضایتی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب زاده در پنجمین جلسه شورا گفت: ساختمان پلاسکو دارای دو بخش شمالی و جنوبی است که تقریبا می توان گفت به بخش شمالی آسیب چندانی وارد نشده است و این بخش جنوبی بوده که تخریب گردیده است.

حبیب زاده افزود: خواسته ما این است که نسبت به بخش شمالی پلاسکو همان رفتاری صورت گیرد که نسبت به بازار کویتی ها و ساختمان صمصام شده و این بخش که قابل استفاده هست برای سرقفلی داران آن بازگشایی شود.

وی یاد آور شد: ۳۶۰ واحد بلاتکلیف در این بخش وجود دارد که می بایست شهرداری در راستای ارائه گزارش تامین اقدامات ایمنی به قوه قضاییه و نیز اقدمات دیگر در این جهت به صورت جدی وارد عمل شده تا مشکل این واحد ها حل شود.

کد مطلب 4079740

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها