به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، علی فکری الحسینی یکی از رهبران حزب کنگره ملی یمن تاکید کرد: سخنان عبدالله صالح در خصوص عدم وجود هیچ گونه اختلافی با جنبش انصار الله در زمان بسیار مناسبی صورت گرفت و این سخنان، فریادهای تفرقه افکن میان مردم یمن را که عبدالله صالح آنها را ستون پنجم و متجاوز خواند ساکت کرد.

وی در ادامه افزود: گروه های مخالف حزب کنگره مردمی و انصارالله دائما تلاش می کنند تا اختلافات را شعله ور کنند اما رهبران هوشیار این نقشه ها را خنثی می کنند.ما تنها خواهان منافع ملت یمن هستیم دشمنان این کشور می‌خواهند آن را تکه تکه کنند و ما باید به جهانیان بگوییم که هیچ اختلافی میان ما نیست. واقعیت امر این است که درگیری میان محافظان پسر علی عبدالله صالح و نیروهای انصار الله در ایست بازرسی صورت گرفت که ۴ کشته برجای گذاشت و تحقیقات بی طرفانه ای نیز در این خصوص انجام شد.اما این بیانگر وجود اختلاف میان دو طرف نیست.

«علی عبدالله صالح» رئیس جمهور سابق یمن طی سخنانی اعلام کرده است: اختلافی با انصارالله نداریم و جبهه داخلی برای رویارویی با متجاوزان یکپارچه و قدرتمند است.