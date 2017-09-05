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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۲۵

تشکیل کمیته «استقبال از مهر» در غرب پایتخت

تشکیل کمیته «استقبال از مهر» در غرب پایتخت

"ستاد معین بازگشایی مدارس" به منظور اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی، عمرانی و ایمنی همزمان با پایان تعطیلات تابستانی در قالب اجرای برنامه های "طرح استقبال از مهر" در غرب پایتخت تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ناصحی قائم مقام منطقه۲۱ در ابتدای این جلسه با بیان این موضوع که اعمال مدیریت یکپارچه و هماهنگ، تمهید امکانات مورد نیاز و انجام اقدامات لازم برای دسترسی محصلین به مراکز آموزشی از وظایف مهم مدیریت شهری و نیازمند انجام هماهنگی و همکاری و برنامه های ویژه بین بخشی و فرابخشی است، گفت: با توجه به فرا رسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید در کلان شهر تهران، نزدیک به دو میلیون نفر از محصلین و دانشجویان به مراکز آموزشی مراجعه می کنند که این تعداد سفر به مراکز تحصیلی و آموزشی در ساعاتی مشخص بر حجم ترافیک و ازدحام جمعیت در معابر و تقاضا برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی می افزاید.

وی در همین راستا تصریح کرد: بارزترین ویژگی طرح استقبال از مهر ۹۷-۹۶؛ نظم بخشی به جریان ترافیک با رویکردهای آموزشی و ارتقای فرهنگ عبور و مرور و استفاده از حمل و نقل عمومی، تکمیل و توسعه سیستم های ITS و فراهم نمودن زیر ساخت های لازم جهت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است.

قائم مقام منطقه۲۱ طی این جلسه هماهنگی که باحضور پلیس راهور، معاونین حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست، امور اجتماعی و فرهنگی، فنی و عمرانی، شهرداران نواحی سه گانه و مدیران شرکت واحد اتوبوسرانی و تاکسیرانی این منطقه برگزار شد، خاطرنشان کرد: ارتقاء نحوه همکاری و تعامل شهرداری و آموزش و پرورش شهر تهران و سایر دستگاه های مرتبط نیاز به چاره اندیشی و برنامه ریزی دقیق و شناخت اولویت ها دارد.

ناصحی در خاتمه با اشاره به اقدامات اجرایی جهت روان سازی و ایمن سازی ترافیک در سطح منطقه۲۱ همزمان با سال تحصیلی جدید، یادآور شد: کلیه تمهیدات و پیش بینی لازم به منظور آماده سازی، تسهیل و روان سازی ترافیک در روزهای ابتدایی مهر ماه، تعمیر و تجهیز مدارس، شستشو و نظافت داخل و خارج مدارس، نصب بنرهای آموزشی و خیر مقدم به دانش آموزان و مدیران، نصب علایم و تجهیزات ایمنی و ترافیکی و اجرای خط کشی عابر پیاده، بازبینی تاسیسات برقی و مکانیکی، لکه گیری و بهسازی معابر عبوری منتهی به مدارس ورودی غربی پایتخت تا زمان بازگشایی مدارس به صورت کامل اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 4079773

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