تشکیل کمیته «استقبال از مهر» در غرب پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ناصحی قائم مقام منطقه۲۱ در ابتدای این جلسه با بیان این موضوع که اعمال مدیریت یکپارچه و هماهنگ، تمهید امکانات مورد نیاز و انجام اقدامات لازم برای دسترسی محصلین به مراکز آموزشی از وظایف مهم مدیریت شهری و نیازمند انجام هماهنگی و همکاری و برنامه های ویژه بین بخشی و فرابخشی است، گفت: با توجه به فرا رسیدن ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید در کلان شهر تهران، نزدیک به دو میلیون نفر از محصلین و دانشجویان به مراکز آموزشی مراجعه می کنند که این تعداد سفر به مراکز تحصیلی و آموزشی در ساعاتی مشخص بر حجم ترافیک و ازدحام جمعیت در معابر و تقاضا برای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی می افزاید.

وی در همین راستا تصریح کرد: بارزترین ویژگی طرح استقبال از مهر ۹۷-۹۶؛ نظم بخشی به جریان ترافیک با رویکردهای آموزشی و ارتقای فرهنگ عبور و مرور و استفاده از حمل و نقل عمومی، تکمیل و توسعه سیستم های ITS و فراهم نمودن زیر ساخت های لازم جهت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است.

قائم مقام منطقه۲۱ طی این جلسه هماهنگی که باحضور پلیس راهور، معاونین حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیست، امور اجتماعی و فرهنگی، فنی و عمرانی، شهرداران نواحی سه گانه و مدیران شرکت واحد اتوبوسرانی و تاکسیرانی این منطقه برگزار شد، خاطرنشان کرد: ارتقاء نحوه همکاری و تعامل شهرداری و آموزش و پرورش شهر تهران و سایر دستگاه های مرتبط نیاز به چاره اندیشی و برنامه ریزی دقیق و شناخت اولویت ها دارد.

ناصحی در خاتمه با اشاره به اقدامات اجرایی جهت روان سازی و ایمن سازی ترافیک در سطح منطقه۲۱ همزمان با سال تحصیلی جدید، یادآور شد: کلیه تمهیدات و پیش بینی لازم به منظور آماده سازی، تسهیل و روان سازی ترافیک در روزهای ابتدایی مهر ماه، تعمیر و تجهیز مدارس، شستشو و نظافت داخل و خارج مدارس، نصب بنرهای آموزشی و خیر مقدم به دانش آموزان و مدیران، نصب علایم و تجهیزات ایمنی و ترافیکی و اجرای خط کشی عابر پیاده، بازبینی تاسیسات برقی و مکانیکی، لکه گیری و بهسازی معابر عبوری منتهی به مدارس ورودی غربی پایتخت تا زمان بازگشایی مدارس به صورت کامل اجرایی خواهد شد.