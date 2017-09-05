۹۰ درصد ازروستاهای کهگیلویه وبویراحمددارای تاسیسات آبرسانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فیض اله پاسره بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: شاخص برخورداری از آب شرب در روستاها از ابتدای دولت تدبیر و امید با اجرای چندین پروژه آبرسانی روستایی، از ۶۸ درصد به ۷۳.۱۵ رسیده است.

وی بیان داشت: همچنین در دو سال اخیر ۱۸ مجتمع بزرگ آبرسانی، ۹ پروژه تک روستایی با پوشش ۴۸۰ روستا با جمعیتی قریب به ۱۰۷ هزار نفر از محل صندوق توسعه ملی به بهره برداری رسیده و یا در حال اجرا است.

پاسره تصریح کرد: این پروژه ها با اعتباری بالغ بر ۳۸۱ میلیارد ریال تعریف و عملیاتی شده است.

وی با بیان اینکه برای اولین بار در استان روش نوین گند زدایی آب اجرایی شد، افزود: این امر با روش الکترولیز نمک طعام، بدون استفاده مستقیم از کلر، با کیفیت بالاتر و اطمینان حداکثری برای سلامت مردم اجرایی شد.

پاسره تصریح کرد: هم اکنون ۱۷ دستگاه الکترولیز نمک طعام در شهرستانهای استان استقرار یافته و در تلاش برای اجرای این روش در کل استان هستیم.

وی بیان داشت: نظارت مستمر بر کیفیت آب آشامیدنی روستاها با هماهنگی خانه های بهداشت در سراسر استان از فعالیتهای مهم شرکت است.

پاسره یادآور شد: همچنین در راستای اطمینان از سلامت آب مصرفی روستائیان، یکی از کم نظیرترین آزمایشگاههای آب کشور با پیشرفته ترین فناوری ها و دستگاههای روز دنیا به زودی به بهره برداری می رسد.