انجام ۸۳۳ مأموریت فوریت های پزشکی در محمودآباد

حمید رضا فرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه آمار ماموریت های اورژانس ۱۱۵ محموداباد در پنج ماهه نخست امسال وبا اعلام رشد ۱.۵ برابری نسبت به سال گذشته اظهار داشت: تا قبل از مرداد بیشترین مأموریت با ۶۴۷ مورد مربوط به فروردین بود که در مرداد ما ۸۳۳ مأموریت داشتیم و نسبت به مدت مشابه پارسال رشد ۱.۵ برابری دارد.

فرنیا بیشترین علت مأموریت را با ۳۰۰ مورد تصادف وپس از آن سقوط وبیماریهای قلبی اعلام کرد و گفت: تعداد مصدومین مرداد ماه امسال بیشترین و بالاترین میزان در سالهای اخیر بوده است.

سرپرست اورژانس ۱۱۵ محمودآباد با قدردانی از ناجیان غریق ودست اندرکاران طرح‌های سالمسازی دریا گفت: با فعالیت خوب ناجیان غریق کمترین مأموریت امسال در سواحل داشتیم واز این ۸۳۳ مورد فقط ۲۸ مأموریت در سواحل بود.

فرنیا مهم‌ترین دلیل افزایش ماموریتهای اورژانس ۱۱۵ محموداباد را افزایش سطح آگاهی مردم در استفاده از خدمات اورژانس با برگزاری کلاسهای آموزشی رایگان و افزایش تعداد مصدومان تصادفات شهرستان اعلام کرد.

اورژانس ۱۱۵ شهرستان محمودآباد در حال حاضر با ۵ پایگاه فعال از حداقل نیروی استاندارد (۳۰ نیرو) ۱۹ نیرو دراختیار دارد.