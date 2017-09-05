رئیس جمهور مولداوی اعزام نیرو به رزمایش ناتو را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ایگور دودون» رئیس جمهور مولداوی امروز اعلام کرد که مشارکت نیروهای این کشور را در رزمایش آتی ناتو لغو کرده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام رئیس جمهور مولداوی نشانگر اختلافات سیاسی در داخل این کشور است.

بر این اساس، رئیس جمهور مولداوی با درخواست وزارت دفاع این کشور جهت اعزام ۵۷ سرباز این کشور به رزمایش غرب اوکراین که در روزهای هفتم تا بیست و سوم سپتامبر سال جاری میلادی برگزار خواهد شد، مخالفت کرده است.

وی در این خصوص اعلام کرد : حضور نیروهای مولداوی در رزمایش های نظامی فراتر از مرزهای ملی را نمی پذیرم.

لازم به ذکر است، «ایگور دودون» رئیس جمهور مولداوی از زمانی که در سال گذشته میلادی به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد، تصمیم خود را برای کاهش سطح روابط گرم با اروپا در ازای روابط بهتر با مسکو اعلام کرده بود.