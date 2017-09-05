سوگواره شیرخوارگان حسینی بدور از خرافه و تشریفات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب احمدی در نشست سالانه مسئولان مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) شیرخوارگان حسینی که عصر سه شنبه در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: این مجمع فعالیت خود را در استان قزوین با ۴ پایگاه آغاز کرد و امروز با تلاش علاقمندان اهل بیت این تعداد به ۱۷۰ پایگاه رسیده است.

وی افزود: در سراسر کشور بیش از ۴۵۰۰ پایگاه از سوی مجمع جهانی حضرت علی اصغر فعال شده و امروز با کسب جایگاه بین المللی در مسیر ثبت جهانی در یونسکو نیز به عنوان یک حرکت معنوی قرار دارد.

رئیس مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) در استان قزوین یادآورشد: در شرایطی که رسانه های غربی و استکباری با نفوذ در میان خانواده ها و راه انداختن تهاجم فرهنگی با ماهواره و شبکه های مجازی در صدد اسیب زدن به باورهای دینی هستند فعالیت مجامع دینی می تواند راهکاری مناسب برای این تهاجم باشد.

راه اندازی کارگاههای دوخت لباس کودک

وی بیان کرد: ۵ کارگاه دوخت لباس برای کودکان و نوزادان ۲ تا ۶ سال در قزوین فعال شده که در ایام محرم برای دوخت ۴ هزار دست لباس اقدام خواهد شد.

احمدی گفت: قرائت نذرنامه در پایگاههای پیش بینی شده از ساعت ۱۰ صبح اول محرم همزمان با سراسر کشور انجام می شود و گهواره گردانی، تعزیه خوانی، روضه خوانی و مداحی و دعا و نیایش از دیگر برنامه هایی است که در ماه محرم پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: نباید در اجرای برنامه ها از شعائر دینی دور شویم و با انجام برخی کارها مانند تزیین گهواره خونین و تیرخورده که به خرافه نزدیک است بهانه دست رسانه های بیگانه دهیم تا به دستاویز خود قرار دهند.

رئیس مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) در استان قزوین اضافه کرد: در ایام محرم بهترین فرصت برای زنده نگهداشتن شعائر دینی است و همه باید در برنامه هایی ساده و به دور از تشریفات و خرافات برای زنده نگهداشتن یاد حضرت علی اصغر(ع) اقدام کنیم.



