از تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین خوشحالیم / حماس نماد مقاومت ملت فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان مذاکرات یک ساعته خود با محمود الزهار وزیر امور خارجه فلسطین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص نتایج مذاکرات گفت: با دکتر الزهار مذاکرات خوبی در خصوص تغییر و تحولات فلسطین داشتیم. ایران حامی و دوست حماس است و ما دولت حماس را نماینده واقعی ملت فلسطین می دانیم.

وی با اشاره به اینکه ایران در سخت ترین شرایط محاصره اقتصادی در کنار دولت حماس قرار گرفت، افزود: ما همواره نسبت به وضعیت مردم فلسطین حساس بوده و هستیم.

لاریجانی از تحولات اخیر در دولت فلسطین و تشکیل دولت وحدت ملی ابراز خوشحالی و استقبال کرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا ایران به حمایت های مالی خود به حماس از جمله کمک 50 میلیون دلاری به فلسطین ادامه خواهد داد، اظهار داشت: ما حتما از حماس حمایت می کنیم چون حماس نماد مقاومت ملت فلسطین است.

دکتر لاریجانی در پاسخ به خبرنگاری که از فیلم برداری ایران از ناو آمریکایی در خلیج فارس پرسید گفت: این موضوع چیز غیرمعمولی نیست.