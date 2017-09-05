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۱۴ شهریور ۱۳۹۶، ۲۱:۱۷

هندوستان تایمز:

ترامپ مدرکی دال بر نقض «برجام» از سوی ایران ندارد

ترامپ مدرکی دال بر نقض «برجام» از سوی ایران ندارد

«هندوستان تایمز» در سرمقاله امروز خود نوشت: ترامپ مدرکی دال بر نقض «برجام» از سوی ایران ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «هندوستان تایمز» در سرمقاله امروز خود اعلام کرد که بقای توافق هسته ای میان کشورهای ۱+۵ با ایران شاید به زعم آمریکا تا حدی پرچالش شده باشد.

 «هندوستان تایمز» در ادامه به ضرورت حفظ این توافق پرداخته و می نویسد :اهمیت توافق هسته ای با ایران بسیار زیاد است. این توافق حق استفاده از انرژی هسته ای را به ایران می دهد.    

روزنامه مذکور در ادامه آورده است: ترامپ هر چند این توافق را نامناسب می داند؛ اما هیچ جایگزین مناسبی برای آن ارائه نکرده است. واشگتن بارها ایران را به نقض روح توافق متهم کرده، اما هیچ گاه برای تایید گفته خود سندی ارائه نکرده است.

کد مطلب 4079823

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