همکاری نکردن دستگاه های خدمات رسان دزفول با واحدهای صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، محراب عبدالهی عصر امروز سه شنبه در جلسه شورای اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دزفول که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: همواره بیشترین آمار اشتغالزایی در بخش صنعت است.



وی با اشاره به میزان تعهد اشتغال ۵۸۰ نفری اداره صنعت و معدن و تجارت دزفول در سال جاری افزود: از این آمار ۱۵ نفر سهمیه بخش معدن، ۱۵۰ نفر مربوط به صنعت و ۴۱۵ نفر نیزمربوط به حوزه تجارت و اصناف است.



رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول با بیان اینکه تاکنون۲۸۱ نفر از تعهد مذکور محقق شده است، گفت: ۵۰ اشتغال جدید نیز در بخش صنعت آماده ثبت در سامانه است.



عبداللهی در ادامه با انتقاد شدید از عدم همکاری دستگاه های خدمات رسان شهرستان با واحدهای تولیدی و صنعتی توضیح داد: طبیعتا نباید انشعاب هیچ واحد صنعتی و تولیدی که اقتصاد شهرستان را می چرخاند در صورت داشتن بدهی بدون اطلاع به فرمانداری یا اداره صنعت و معدن قطع شود در حالیکه متاسفانه در مدتهای اخیر همواره شاهد قطع انشعاب برق و آب برخی واحدها بدون اطلاع قبلی بوده ایم که جای تاسف دارد.



وی یادآورشد: مثلا روز گذشته انشعاب برق یک واحد تولیدی بدون مکاتبه با ما یا فرمانداری قطع شد که موجب ضرر ۶۰ میلیون ریالی به این واحد وارد شد در حالیکه دستگاه های خدمات رسان و پیمانکاران آنها باید درک خود را از اهمیت تولید و اشتغال این واحدها افزایش دهند.



عبدالهی ادامه داد: اداره گاز در اکثر مواقع تذکرات مکتوب خود را به ما ارائه می دهد که باز جای تقدیر دارد اما شرکت برق و آب متاسفانه در اکثر موارد همکاری های لازم را به عمل نمی آورند در صورتیکه می توانند با اطلاع رسانی به اداره صنعت و یا فرمانداری این بدهی ها را به صورت کامل و قسطی از واحد ها دریافت کنند.



وی در پایان خواستار توجه و اهتمام همه دستگاه های شهرستان به بخش صنعت و تولید و اشتغال و همکاری آنان با واحدهای صنعتی و تولیدی شد.