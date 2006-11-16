به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پی تی آی پاکستان، یکی از سناتورهای آمریکا در آخرین دقایق بررسی توافق هسته ای دهلی- واشنگتن خواستار بررسی یک لایحه دیگر شد و به این سبب گفتگو در این باره به تعویق افتاد.

"کنت کنراد" سناتور ایالت داکوتای شمالی تاکید کرد که لایحه مناسبی که درباره امور کشاورزی است بر توافق هسته ای اولویت دارد.

همچنین به نقل از این خبرگزاری، مانموهان سینگ نخست وزیر هند دقایقی پیش با جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا تلفنی صحبت کرد.



به گفته این خبرگزاری، نخست وزیر هند در گفتگوی 5 دقیقه ای خود با رئیس جمهور آمریکا در مورد لایحه پیمان همکاری هسته ای غیرنظامی بین هند و آمریکا گفتگو کرد. سینگ ابراز امیدواری کرده است که لایحه در شکل نهایی خود نگرانی های دهلی نو را نیز در نظر داشته باشد.

گفته شده است که سنا احتمالا اواخر روز پنجشنبه به وقت آمریکا به این لایحه رای دهد.

"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا در 2 مارس سال 2006 (11 اسفند سال 1385) در سفر خود به دهلی نو توافقی را با "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند صورت داد و براساس این توافق که پایه های آن در 18 ژوئیه سال 2005 (27 تیر 1384) صورت گرفت، آمریکا متعهد شد تا به هند تکنولوژی هسته ای بدهد.

گرچه این توافق از سوی 435 عضو مجلس نمایندگان آمریکا به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت ، اما قبل از اینکه بوش آن را به عنوان قانون امضا کند، باید به تصویب مجلس سنای آمریکا نیز برسد که در این مجلس مخالفتهایی با این توافق وجود دارد.

برخی از نمایندگان کنگره آمریکا خواهان گنجاندن پیش شرطهایی در این توافق هستند اما هند قبول هرگونه پیش شرطی را رد کرده است.