آتش سوزی در ۳ نقطه جنگلی دالاهو مهار شد/ادامه حریق در منطقه شالان

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی از ظهر امروز در چهار منطقه پوشش جنگلی و مرتعی در شهرستان دالاهو از توابع استان کرمانشاه را در برگرفت.

این حریق پس از گذشت چند ساعت، با تلاش نیروهای منابع طبیعی و بومیان منطقه مهار شد.

دکتر تاسه، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان دالاهو در این رابطه توضیح داد: آتش سوزی که در چهار منطقه جغرافیایی در شهرستان دالاهو از ساعت ۱۳ امروز آغاز شده بود به همت و تلاش بی پایان کارکنان منابع طبیعی دالاهو و نیروهای نظامی و اداری شهرستان به همراه مردم محلی در سه منطقه آتش کاملا خاموش شد.

وی افزود: فقط در منطقه شالان و با حضور نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و حضور پرشور مردم تا ساعاتی دیگر بحمد و قوه الهی این آتش نیز خاموش خواهد شد.