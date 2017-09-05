پلمپ ۶ قلیان سرای متخلف در آبدانان

سرگرد محمدسلیمی زاد در گفتگو با خبرنگار مهر باتشریح این خبربیان داشت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، واحدهای عملیاتی پلیس اطلاعات وکلانتری مرکزی طی یک عملیات مشترک باهمکاری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اقدام به پاکسازی تعدادی ازپارکها ومناطق آلوده حاشیه شهر آبدانان کردند.
وی افزود: درا جرای این طرح تعداد شش واحد قلیانی غیرمجاز پلمپ وتعداد۲۳۰ قلیان جمع آوری وتحویل شبکه بهداشت شد.
سرگردسلیمی زاد در ادامه گفت: پلیس به منظور تأمین امنیت وآرامش مردم طرح ارتقاء امنیت اجتماعی بصورت مستمر و عملیاتی تا پایان سال دنبال خواهد کرد.
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