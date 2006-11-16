اظهارات حجت الاسلام محمدیان در زمینه وضعیت فرهنگی دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها صبح امروز در پنجاه و چهارمین شورای مرکزی دانشگاه آزاد گفت: رئیس دانشگاه مسئولیت تمام بخش های دانشگاه را بر عهده دارد و فقط مسئول پژوهش وآموزش در دانشگاه نیست بلکه باید به فکر دین و تفکرات اخلاقی دانشجویان نیز باشد.

حجت الاسلام محمدیان خاطرنشان کرد: امروز بحث تهاجم فرهنگی شدت بیشتری یافته است. کشورهای غربی در حالی که می بینند نمی توانند با مسائل نظامی و اقتصادی نظام را تحت تاثیر قرار دهند به مسائلی مانند ابتذال اخلاقی جوانان در کشور روی آورده اند.

برخی دانشگاه ها تبدیل به سالن مد شده اند

وی اظهار داشت: باید فضای معنویت در دانشگاه های کشور توسعه داده شود و مسائل فرهنگی بطور عمیق تر در دانشگاه ها برنامه ریزی شود زیرا برخی از دانشگاه ها تبدیل به سالن مد شده اند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر فضای عمومی دانشگاه ها رها است و صاحب و مسئول خاصی ندارد. دختر و پسر در دانشگاه ها بسیار راحت تر از پارک ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

محمدیان افزود: اقلیت دانشجویان غیر اخلاقی در دانشگاه ها سبب تخریب کل مجموعه می شوند. همین امر سبب می شود کلیه دانشجویان زیر سوال بروند و این جمله که دانشگاه کارخانه انسان سازی است زیر سوال می رود.

لزوم برخورد با عاملان فساد در دانشگاه ها

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ادامه داد: در دانشگاه باید متولی خاصی برای فضای عمومی و اخلاقی دانشگاه تعیین شود تا با کسانی که به دنبال فساد در دانشگاه هستند برخورد شود.

وی تاکید کرد: شورای فرهنگی دانشگاه در هر مجموعه ای فعال شده و نسبت به مسائل فرهنگی اهتمام بیشتری داشته باشد.

حجت الاسلام محمدیان گفت: در دانشگاه ها مشاور و اساتیدی وجود دارند که نقش و تاثیر گذاری مهمی در اخلاق دانشجویان ایفا می کنند. این افراد باید با تذکر دانشجویان را راهنمایی کنند زیرا بیش از 90 درصد تذکرهای ارائه شده به دانشجویان تاثیر گذار است.

وی ادامه داد: گام اول در فرهنگ سازی دانشجویان تذکر با خیرخواهی و نصیحت است. گام دوم اطلاع به خانواده است و گام سوم برخورد با دانشجویانی است که قصد اصلاح خود را ندارند.

دانشجویان مذهبی دانشگاه ها نباید احساس ضعف کنند

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها افزود: باید کانون های فرهنگی در دانشگاه ها فعال تر شوند و دانشجویان مذهبی دانشگاه ها نباید احساس ضعف کنند.

تفکیک کلاس های دختر و پسر از راه های فرهنگ سازی در دانشگاه ها است

وی افزود: کنترل ورود و خروج دانشجویان و کارکنان ، ارزیابی مدیران از جهت فرهنگی و فعالیت های اخلاقی و تفکیک کلاس ها که در برخی از واحدهای دانشگاه آزاد تجربه موفقی داشته است از دیگر راه های فرهنگ سازی در دانشجویان است.

حجت الاسلام محمدیان تاکید کرد: 99 درصد فعالیت های فرهنگی که در دانشگاه ها انجام می شود بر روی باطن دانشجویان تاثیر گذار است زیرا ما قصد نداریم که تنها ظاهر دانشجویان را درست کرده اما باطن این افراد مشکل داشته باشد.