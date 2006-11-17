اسامی 10 داور برتر فوتبال آسیا اعلام شد/ خبری از داوران ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب داوران این فهرست براساس درخشش آنها در سال گذشته بوده است که البته آخرین بازیهای مرحله انتخابی جام ملت های آسیا که روز چهارشنبه گذشته برگزار شد نیز در نظر گرفته شده است. نام بهترین داور سال آسیا روز 29 نوامبر – 8 آذر طی مراسمی که در ابوظبی امارات برگزار می شود معرفی خواهد شد.

اسامی داوران برگزیده فوتبال آسیا به شرح زیر است:

1- عبدل بشیر عبدل مالیک ( سنگاپور)

2- عبدالحمید ابراهیم ( بحرین)

3- خلیل الغمدی ( عربستان سعودی)

4- مارک شیلد ( استرالیا)

5- محد علی صمد ( داور کمک، سنگاپور)

6- محد صالح سوبخیدین ( مالزی)

7- قاسم شعبان ( کویت)

8- ساتوپ تونگخان ( تایلند)

9- شمس المائدین ( سنگاپور)

10- یوسف الخباز ( داور کمک ، کویت)

این اسامی در حالی اعلام شد که هیچ یک از داوران فوتبال کشورمان از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب نشده است. مسعود مرادی سال گذشته عنوان بهترین داور آسیا را ازآن خود کرده بود.