نفرات برتر رقابتهای انتخابی تیم ملی جودو نوجوانان مشخص شدند

به گزارش خبرنگارمهر، در این رقابتها که زیر نظر مستقیم علیرضا امینی مدیر تیم های ملی وتومیتا سرمربی ژاپنی تیم ملی نوجوانان انجام شد، 70 نفر از برترینهای مسابقات قهرمانی کشور در تست قهرمانی المپیاد دانش آموزی در شهریار و دعوت شدگان کمیته فتی در سالن شهید کبکانیان به رقابت پرداختند که در پایان 27 نفر در 9 وزن به عنوان نفرات منتخب به مرحله دوم راه پیدا کردند.

این نفرات عبارتند از:

وزن 46- کیلوگرم: 1- عادل صابری نژاد (فارس) 2- احمد نوذری (همدان) 3- ناصر ناصر پور (خوزستان).

وزن 50- کیلوگرم: 1- وحید حمید زاده (خوزستان) 2- مرتضی یادگار (همدان) 3- حسین رسول زاده (اردبیل)

وزن 55- کیلوگرم: 1- سجاد رفیعی (کرج) 2- همایون دینی (همدان) 3- میلاد پیروز رام (تهران).

وزن 60- کیلوگرم: 1- صادق کریمی زاده (ایلام) 2- مجید شیری (فارس) 3- مهران فاخته ( خراسان رضوی).

وزن 66- کیلوگرم:1- محمد شیخ فخرالدین (کرمان) 2- احسان بناء (فارس) 3- علی احمدی (تهران).

وزن 73- کیلوگرم:1- یونس خلفی (ایلام) 2- جواد محجوب (خراسان رضوی) 3- سلیم جوکار (بویر احمد)

وزن 81 کیلوگرم: 1- پوریا علی عسگری (اصفهان) 2- یحیی باقر پور (لرستان) 3- حسین نظری (همدان)

وزن 90- کیلوگرم: 1- مصیب عزیز الهی (لرستان) 2- یاسان ویسی (ایلام) 3- ایمان پهلوانی (لرستان)

وزن 90+ کیلوگرم: 1- سیامک عدل کسروی (تهران) 2- محمد هادی نعلقی (فارس) 3- علی بهزادی (کرمان).