۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱:۵۵

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

صدور ویزای اربعین از ۲۰شهریور/هزینه ویزا همچنان ۴۰ دلار است

مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت از آغاز صدور ویزای اربعین از روز دوشنبه ۲۰ شهریور ماه خبر داد.

محسن نظافتی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده صدور ویزا برای اعزام زائران اربعین از ۲۰ شهریور آغاز و تا اول مهر در ۴ کنسولگری انجام می شود.

به گفته مدیرکل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، از اول مهر تعداد دفاتر کنسولگری برای صدور ویز ا از ۴ دفتر به ۱۲ دفتر افزایش پیدا می کند.

وی گفت: به همین دلیل مشتاقان زیارت امام حسین (ع) نگران تاخیر در صدور ویزای خود نباشند.

نظافتی در مورد هزینه صدور ویزای زائران اربعین تاکید کرد: هزینه ویزای زائران همانند سال قبل است و براساس اعلام دولت عراق افزایش نیافته و همان ۴۰ دلار است.

مهناز قربانی مقانکی

