۲۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۰۱

آخرین وضعیت راه های کشور اعلام شد

مرکز فرماندهی ‌و کنترل ترافیک پلیس ‌راه ناجا با انتشار اطلاعیه‌ ای آخرین وضعیت راه ‌های کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، به منظور انجام عملیات تکمیلی سیستم نصب و راه‌ اندازی روشنایی و کنترل هوشمند داخل تونل "وانا" ، محور هراز در استان مازندران تا پانزدهم آذر از شنبه تا سه‌ شنبه هر هفته به جز ایام تعطیل رسمی ، از ساعت 20 تا 6 صبح روز بعد به ‌طور کامل مسدود خواهد بود.

تردد تمام وسایل نقلیه در ساعت یاد شده در این محور ممنوع است.

همچنین ، به منظور اجرای عملیات روکش آسفالت محور یک طرفه گرمسار - سمنان در حد فاصل کیلومتر 30 تا 40 در استان سمنان ، این محور تا پنجم آذر امسال مسدود خواهد بود.

رانندگان وسایل نقلیه می ‌توانند در این مدت از طریق محور قدیم‌ داخل روستای "ده نمک" با احتیاط و رعایت نکات ایمنی به‌ صورت یک طرفه عبور کنند.

بنابراین گزارش ، به منظور احداث تقاطع غیر همسطح شهرک "بینالود" در کیلومتر 55 بزرگراه مشهد - نیشابور ، باند رفت و برگشت در زیر پل تا سوم دی امسال مسدود خواهد بود.

پلیس راه ناجا اعلام کرد: تردد خودروها در زمان یادشده از طریق کنار گذرهای احداثی در طرفین پل برقرار است.

همچنین ، به منظور انجام عملیات پایانی تونل شیرین سو ، محور مذکور از 27 تا 30 آبان ماه جاری بین ساعت 7 تا 17 و روز چهارشنبه اول آذر از ساعت 7 تا 14 ‬همان روز مسدود خواهد بود.

تردد وسایل نقلیه سبک در زمان انسداد از طریق کنارگذر برقرار بوده و تردد وسایل نقلیه باربری به جز وسایل نقلیه حمل مواد سوختی و فاسد شدنی از کنارگذر تونل ممنوع است.

