اردو و بازیهای تدارکاتی ترکیه بسیار مفید بود/ بازیکنان بسکتبال اروپای را تجربه کردند

مربی تیم ملی بسکتبال با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه های طرح ریزی شده از سوی اونیکا برای تیم ملی بسکتبال در طول اردوهای مختلف کاملا حساب شده و بر مبنای توانایی ها و قابلیت های تک تک بازیکنان در پست های مختلف و همین طور براساس توانایی های تیم ملی بود وانسجام در این تمرینات و تکرار آن باعث شد که این توانایی ها تقویت شده واثرات آن در مسابقات تدارکاتی ترکیه بروز کند.

آقا کوچکی افزود: ملی پوشان در مسابقات ترکیه بسیار با انگیزه و سرحال بودند و مقابل حریفان بسیار قانع کننده ظاهر شدند و نتایج قابل قبولی کسب کردند.

وی در ادامه گفت: مسابقات تدارکاتی ترکیه اعتماد به نفس بازیکنان را نیز بیشتر کرد چرا که آنان مقابل بازیکنانی آماده که در طول سال کاملا با برنامه تمرین می کنند و مسابقه می دهند قرار گرفتند و بسکتبال اروپایی را تجربه کردند.

آقا کوچکی در پایان گفت: در آخرین اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال قبل از مسابقات دوحه قطر سعی خواهیم کردهماهنگی های فنی لازم بین بازیکنان که در سطح خوبی است به سطحی مطلوب تر برسانیم تا در دوحه به نتایج شایسته ای دست پیدا کنیم.