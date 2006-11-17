سومین تجربه در جمع غولهای جهانی / والیبال ایران به دنبال افتخارات جدید

به گزارش خبرنگار مهر، والیبال ایران سومین حضور خود در مسابقات جهانی را تجربه می کند. بعد از مسابقات 1970بلغارستان و 1998 ژاپن یک بار دیگر سرزمین آفتاب تابان شاهد حضورایران در جمع بهترینهای این رشته خواهد بود. حضوری که باید با ارائه بازیهای خوب همراه باشد.

رسیدن به مسابقات جهانی بعد از چند سال حضور مداوم در سطح اول والیبال قاره کهن و بازماندن از سفر به المپیک 2004 آتن این انتظار را به دنبال دارد. اگر" پارک کی وون" آمد و حرکت روبه رشد والیبال ایران را جهت داد و با او بود که ایران جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کرد حالا یک مربی از شرق اروپا می خواهد با ایران در جام جهانی توانایی های خود را ثابت کند.

"میلوراد کیاچ" در این مدت نشان داده که مربی قابلی است که میداند از تیم خود چه می خواهد و بر همین اساس تیم خود را در کنار رساندن به مرز آمادگی مطلوب با شرایط مسابقات جهانی از لحاظ روحی روانی آماده کرده است. کیاچ 6 ماهی است که با تیم ملی ایران کار می کند.

انجام مسابقات تدارکاتی متعدد چه در داخل و چه در خارج از کشور اطلاعات خوبی از نقاط ضعف و قوت تیم ملی در اختیار وی قرارداده تا او با انجام تمهیدات لازم نسبت به رفع ضعف ها و تقویت نقاط قوت اقدام کند.

شاید بزرگترین مشکل تیم ملی ایران در میانه زمین و در زمان دریافت باشد. قانون والیبال می گوید تیمی موفق عمل خواهد کرد که دریافت خوبی داشته باشد. همین دریافت خوب ، کار بازیسازی و حمله را نیز در زمین نظم می دهد. پیمان اکبری و فرهاد ظریف کار دریافت را در زمین ایران برعهده خواهند داشت. ضمن اینکه در صورت نیاز محمودی یا ترکاشوند هم می توانند به عنوان سومین دریافت کننده به این دو کمک کرده تا روند بازی تیم بهتر شود.

دراین بین امیرحسینی یا محمد شریعتی به عنوان پاسور ( هر کدام که درترکیب اصلی باشد) باید با استفاده از تمام تجربه خود از تمام فضای روی تور استفاده کرده و خط حمله تیم را هدایت نماید. بازیکنان سرعتی در ترکیب اصلی به احتمال فراوان نادی و منصوری خواهند بود که در کنار استفاده از پاسهای سرعتی در دفاع نیز نقش اساسی ایفا می کنند.هماهنگی این دو می تواند یک دفاع مستحکم را روی تور ایجاد نماید.

اما مهمترین وظیفه تیم را قطر پاسور بر عهده دارد. جائیکه محمد ترکاشوندیا بهنام محمودی انجام وظیفه می کنند . تجربه ثابت کرده هر زمان که این بازیکنان روی فرم بدنی مناسب قرارداشته اند تیم ملی هم خوب بازی کرده است. به واقع ترکاشوند محور اصلی تیم ملی است و امیدواریم آسیب دیدگی های اخیر به او اجازه دهد تا بتواند همان بازیکن همیشگی والیبال ایران باشد.

درمجموع باید گفت که تیم کیاچ خوب بازی می کند که به قولی "مفت باز" نیست. اگر توپ های اول خوب به پاسور برسد می توان گفت که کیاچ نقاط قوت را تا حدود زیادی از بین برده است.

اما باید یک نکته بسیارمهم را مد نظر داشت که حریفان ایران از بهترینهای دنیا هستند که والیبال را با استفاده از بازیکنان شاخص و تراز اول خود به خوبی و با تاکتیک های مختلف بازی می کنند. تاکتیکهای که در طول بازی بارها و بارها تغییر می کند. تیم های که سالیانه بازیهای فراوانی را قالب رسمی و یا تدارکاتی انجام می دهند و شاید نقطه قوت آنها همین باشد.

انجام بیش از80 بازی در سال این تیم ها را در موقعیت خوبی قرار داده است. ولی تیم ملی ایران تنها با15،14 بازی پای به آوردگاه جهانی گذاشته است. به هر حال ملی پوشان ایران کار سختی را در ژاپن پیشرو دارند و باید مقابل بهترینهای جهان والیبال رو به پیشرفت ایران را به تصویر بکشند.

شاید انتظار صعود این تیم بلند پروازانه باشد و کمتر کسی هم چنین انتظاری داشته باشد ولی انتظار می رود بازی خوب و تماشاگر پسندی را از این تیم شاهد باشیم . البته نباید فراموش کرد که هدف اصلی والیبال ایران کسب مدال در مسابقات آسیایی دوحه است و مسابقات ژاپن می تواند تدارک بسیار خوبی باشد. با این حال نباید میدان جهانی را تنها به این بهانه از دست داد.

تیم ملی والیبال کشورمان در اولین دیدار خود در رقابتهای جهانی روز جمعه هفته جاری (26 آبان) به مصاف تیم ملی والیبال جمهوری چک خواهد رفت.