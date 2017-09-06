۵۳ سارق و فروشنده موادمخدر در مرکزی دستگیر شدند/ کشف ۵۶فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، سیامک قاسمی اظهار داشت: طی دو روز گذشته در عملیات های پلیس استان مرکزی، ۵۳ نفر به اتهام سرقت و جرائم مرتبط با حوزه مواد مخدر دستگیر شدند که در بازجویی های پلیس به ۵۶ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: کشف ۱۹ فقره سرقت از منزل و اماکن خصوصی، یک دستگاه دوچرخه، دو دستگاه خودرو، سه موتورسیکلت سرقتی، کشف ۲۴ فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو و ... بخشی از دستاوردهای پلیس در اجرای این طرح بود .

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان مرکزی در پایان با اشاره به تحویل متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضائی، از شهروندان خواست تا با اطلاع رسانی بهنگام موارد مشکوک از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰، امکان برخورد قانونی پلیس با متخلفان و هنجارشکنان را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم نمایند.