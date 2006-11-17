هیچ ملی پوشی انفرادی تمرین نمی کند/ با تمام توان در بازیهای دوحه شرکت می کنیم

سرمربی تیم ملی جودو در گفتگو با خبنگار مهر در مورد شایعه تمرینات انفرادی محمود میران گفت: این تنها یک شایعه است. محمود میران همچون سایر نفرات تیم به طور کامل در اختیار مربیان بوده و تمرینات خود را دنبال می کند. تمرینات بدنسازی را زیر نظر دکتر بهرامی نژاد دنبال می کند. البته برخی جلسات را برای بازیهای فنی نزد مربی اصلی خود که برادرش است تمرین می کند.

وی درمورد آسیب دیدگی اعضای تیم ملی گفت: تمام نفرات صحیح و سالم هستند وهیچ آسیب دیدگی ندارند. البته برخی می گویند که آسیب دیدگی کهنه مشکل ساز می شود. در این مورد باید بگویم که تمام ورزشکاران رشته های انفرادی به خصوص رزمی از آسیب دیدگی کهنه رنج می برند و این نمی تواند دلیل منطقی باشد برای عدم نتیجه گیری. چرا که برای مسابقات بدون مشکل تمرین کردند و به امید خدا با آمادگی کامل راهی بازیهای آسیایی خواهند شد.

یوسف زاده درمورد تمرینات تیم ملی نیزگفت: طبق برنامه از پیش تعیین شده در حال آماده سازی تیم ملی هستیم. هفته ای 2 جلسه دوشنبه ها و پنج شنبه ها فشار تمرینی را به حد زیادی افزایش می دهیم تا بچه ها آهسته آهسته در شرایط مسابقه قرار بگیرند.

سرمربی تیم ملی در پایان با اشاره به اعزام نفرات دوم تیم ملی به مسابقات کره جنوبی گفت: نفرات حاضر درادوی تیم ملی باید درهمه حال آماده مسابقه باشند و چون مسابقات کسب سهمیه المپیک در کره را در پیش داشتیم نفرات دوم را اعزام کردیم تا هم یک میدان مناسب را پشت سر بگذاریم و هم برای ورود به المپیک کسب امتیاز کنند.