۲۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۴۹

حضور فعال نمایندگان مردم کردستان در یکصد ویکمین جلسه استانی هیات دولت

عماد حسینی به نمایندگی از دیگر نمایندگان استان کردستان از حضور هیات دولت در این استان و مصوبات سفر استانی تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان کردستان، عماد حسینی نماینده قروه و رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان، در پایان بیست و یکمین جلسه استانی هیات وزیران ضمن تشکر ویژه از رئیس جمهور و هیات دولت به دلیل مصوبات تاریخی و درخشان برای توسعه و عمران این استان گفت: ابراز احساسات بی نظیر و پر شور مردم کردستان نسبت به رئیس جمهور نشان دهنده قدرشناسی آنان نسبت به خدمتگذاران حقیقی و متواضع خود است.

گفتنی است: در جلسه استانی هیات دولت که پنجشنبه شب در محل استانداری کردستان، تشکیل شد نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی حضوری فعال و با نشاط داشتند.

در این جلسه فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه، محمد علی مغنیان نماینده بیجار، اسدالله شعبانی نماینده سنندج و کامیاران ودیواندره، عماد حسینی نماینده قروه و محمد کریمی نماینده مریوان و سروآباد، حضور داشتند.

