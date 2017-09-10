صدرالدین حسین خانی مدیر شرکت «ایران گام» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت های این موسسه موسیقایی بیان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته طی روزهای آینده تازه‌ترین آلبوم استاد شهرام ناظری با عنوان «عاشق کیست» در دسترس علاقه مندان موسیقی ایرانی قرار می گیرد. این آلبوم به اعتقاد من یکی از متفاوت ترین و بهترین آثار موسیقایی سال های اخیر موسیقی ایران است که می تواند مورد توجه مخاطبان قرار گیرد.

وی ادامه داد: آلبوم دیگری که در دست انتشار است، اثری به آهنگسازی نوید دهقان و خوانندگی حمیدرضا نوربخش با نام «در آتش آوازها» است که این آلبوم نیز قبل از فرارسیدن ایام محرم و صفر در بازار موسیقی منتشر می شود. در این آلبوم که برای اولین بار از اشعار شیدای گیلانی شاعر معاصر استفاده شده آثاری نیز با شعر سیمین بهبهانی و عراقی برای علاقه مندان موسیقی اصیل ایرانی ارائه خواهد شد.

مدیر شرکت «ایران گام» در پایان به زمان انتشار تازه ترین آلبوم حجت اشرف زاده خواننده موسیقی ایرانی نیز اشاره کرد و گفت: همان طور که قبلا هم اطلاع رسانی شده بود تمامی کارهای آلبوم انجام شده و طبق برنامه ریزی ها بعد از ایام ماه محرم و صفر منتشر می شود. این اثر مشتمل بر ۱۲ قطعه است که آهنگسازی و تنظیم آن بر عهده ترکیبی از هنرمندان باتجربه از جمله علیرضا افکاری، امیرمیلاد نیکزاد، علی دینه، حمید اکبرزاده، بابک مافی، سعید زمانی و حجت اشرف زاده است. در این آلبوم استاد محمد علی بهمنی، احمد امیرخلیلی، امیر ارجینی، اسحاق انور، امید صباغ نو، عباس محمدی، علی صفری و نیما تقوی به عنوان شاعر و ترانه سرا حضور دارند.

آلبوم دف‌نوازی «حلقه رندان» به آهنگسازی مهرداد کریم خاوری، «مست هشیار» اثر داریوش پیرنیاکان و خوانندگی حمیدرضا نوربخش، «میهن» به آهنگسازی جلیل عندلیبی و خوانندگی سالار عقیلی، آلبوم تصویری «خداوندان اسرار» به آهنگسازی سهراب پورناظری و خوانندگی همایون شجریان، «گفتم نرو» به خوانندگی محمد علیزاده، «کلاژ» به آهنگسازی و نوازندگی مهیار طریحی و «بر مدار زمان» فرهاد صفری، «مسافر» با صدای خسرو شکیبایی از جمله آثاری هستند که طی ماه های اخیر از سوی موسسه «ایران گام» در بازار موسیقی منتشر شده اند.