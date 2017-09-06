موسیقی محلی فارس نیاز به حمایت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان فرزین این مطلب را در پاسخ به خبرنگار مهر درخور نبود زیرساخت برای بین المللی شدن یک جشنواره در شیراز گفته‌اند کرد: به هر روی لازم است، علیرغم اینکه پیشرفت را اندیشه ها و توانمندی ها می سازند؛ یک رویداد هنری، فنی و علمی مانند جشنواره موسیقی گروه نوازی فارس نیازمند حمایت های است تا بتوان از آسیب ها مصون ماند.

وی گام نخست پیش روی جشنواره موسیقی گروه نوازی فارس را تجربه های کسب شده ۸دوره پیشین دانست و افزود: به هر روی دوره های پیشین با هر کیفیتی که داشتند پایه این رویداد به حساب می آیند. بنابر این اکنون ما هم وظیفه داریم گامی بر اساس پی ای که ریخته شده به پیش برداریم.

فرزین یکی از زیرساختهای جشنواره ها را فراهم شدن فضاها صوتی و آکوستیک لازم عنوان کرد و گفت: نمی شود با وجود کاستی ها در این زمینه انتظار داشت گروه های بین المللی به این جشنواره بیابند و بازخورد مناسبی از آنان دریافت کرد.

این فعال موسیقی کشور که خود را شاگرد استاد احمد پژمان، دبیر هنری نهمین جشنواره موسیقی گروه نوازی فارس معرفی کرد تاکید کرد:آنچه مسلم است برای کسب جایگاه بین المللی در موسیقی باید از تعیین سقف شهرستانی دوری جست و حتی ملی هم نگاه نکرد.

قائم مقام دبیر جشنواره موسیقی استان فارس در عین حال چشم انداز این جشنواره را روشن ترسیم کرد و گفت: باید کاری کنیم که بیندیشیم برای یک نقطه از کشور تلاش نمی کنیم و نگاه به فراتر داشته باشیم.

فرزین در ادامه به کلیات و سیاستگذاری های جشنواره یاد شده پرداخت و اعلام کرد: موسیقی محلی و مقامی فارس همانند دیگر نقاط نیاز به حمایت های ویژه دارد که از جمله اقدام ها در این باره کار پژوهشی است، بنا بر این چه بهتر که یک جشنواره موسیقی مستقل داشته باشد.

وی در پایان تصریح کرد: حد نصاب برای شرکت در هر یک از بخشهایی نهمین جشنواره موسیقی گروه نوازی استان فارس ۵ گروه است.