رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد در گفتگوی اختصاصی با مهر خبر داد :

آغاز ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد در نیمه دوم آذر ماه / اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد در هفته اول آذر

ناصر اقبالی از آغاز ثبت نام آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در نیمه دوم آذر ماه خبر داد و گفت: نتایج تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیمه اول آذر ماه اعلام می شود.

دکتر ناصر اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : داوطلبان مانند سال های گذشته پس از اعلام زمان قطعی آغاز ثبت نام کنکور دانشگاه آزاد می توانند با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور و تهیه مدارک ثبت نام شامل دفترچه راهنما، پاکت ثبت نام، کارت درخواست ثبت نام و پاکت ارسال کارنامه و پس از مطالعه دقیق مفاد دفترچه نسبت به ثبت نام در هر یک از آزمون های غیر پزشکی، پزشکی و گزینش نظام آموزشی پاره وقت اقدام کنند.

وی اظهار داشت: در آزمون سراسری سال 86 داوطلبان می توانند شش رشته - محل را در آزمون شماره یک رشته های غیر پزشکی، چهار رشته - محل در آزمون شماره دو رشته های پزشکی و چهار رشته - محل را در گزینش نظام آموزشی پاره وقت انتخاب کنند. آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی تیر ماه سال 86 برگزار می شود.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد همچنین از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت رشته های کارشناسی ارشد خبر داد و خاطر نشان کرد: نتایج تکمیل ظرفیت رشته / شهرهای آزمون کارشناسی ارشد هفته آینده مشخص و در هفته اول آذر ماه اعلام می شود.

اقبالی ادامه داد: شروع کلاس های پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی از بهمن ماه سال جاری خواهد بود.

