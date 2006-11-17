کاهش 2.5 دلاری بهای نفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، پس از آنکه یک شرکت معتبر مشاوره نفتی اعلام کرد که صادرات نفت خام از سوی اعضای اوپک در ماه جاری افزایش خواهد یافت، بهای نفت امروز جمعه در آغاز مبادلات در بورس نیویورک 4.3 درصد کاهش یافت.

بنابر اعلام شرکت مشاوره بین‌المللی جریانات نفتی "هالیفاکس"، باوجود اعلام اوپک برای کاهش تولید، محموله‌های نفتی کشورهای عضو اوپک در یک ماهه منتهی به 2 دسامبر حدود 0.9 درصد افزایش یافته است.

بهای نفت خام برای تحویل در ماه دسامبر که در یک هفته اخیر، 6 درصد افزایش یافته بود، امروز در بورس نیویورک حدود 2.5 دلار کاهش یافت و به هر بشکه 56 دلار رسید که این میزان بیشترین کاهش در طول یک هفته از دسامبر سال 2005 تاکنون محسوب می‌شود.

بهای نفت برنت دریای شمال نیز در بورس لندن هر بشکه 58 دلار و 50 سنت مبادله شد که کاهشی 2 دلاری نسبت به روز قبل نشان می‌دهد.

مرکز پیش‌بینی آب‌وهوای‌ آمریکا نیز اعلام کرد مناطق شمالی این کشور زمستان امسال آب‌وهوای گرم‌تر از سطح طبیعی را تجربه خواهد کرد، که این امر موجب کاهش تقاضا برای سوخت خواهد شد.