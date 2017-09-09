نمایشنامه خوانی «دن کیشوت، یکه سوار لامانچا»/ این یک «دمو» است

آرش آبسالان نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر درباره اجرای نمایشنامه خوانی «دن کیشوت، یکه سوار لامانچا» به خبرنگار مهر گفت: «دن­ کیشوت، یکه ­سوار لامانچا» نمایش­نامه ­ای موزیکال و برگرفته از رمان «دن­ کیشوت» نوشته دن میگوئل د سروانتس است و قرار است ۱۸ و ۲۵ شهریورماه در پردیس تئاتر شهرزاد نمایشنامه خوانی شود.

وی ادامه داد: این نمایش­نامه ترکیبی از خلاصه رمان با فرازی از سرگذشت حقیقی سروانتس است. طبق آنچه در احوالات سروانتس آمده او مدتی را در زندان بوده، دیل واسرمن نویسنده نمایشنامه هم در اثر خودش سروانتس را در سرداب ه­ای قرون وسطایی قرار می ­دهد که ناگزیر برای نجات جان خود به روایت سرگذشت قهرمان خیالی­ اش «دن­ کیشوت» می ­پردازد.

آبسالان درباره دلایل اجرای این نمایشنامه خوانی موزیکال توضیح داد: حدود سه سال پیش به پیشنهاد مهرداد بابایی اجرای نمایشنامه «دن کیشوت، یکه سوار لامانچا» در دستور کار قرار گرفت. این اثر یکی از برجسته­ ترین آثار موزیکال جهان است که از حدود پنجاه سال پیش به این طرف به بیش از پنجاه زبان ترجمه شده و بالغ بر دو هزار اجرا فقط در تئاتر برادوی داشته است. کار ترجمه این اثر توسط دکتر علیرضا اسماعیل­ پور انجام شده که حدود که یک­ سال طول کشید. بعد از آن موتور اجرای این اثر موزیکال روشن شد و دوستان هنرمند بسیاری در عرصه موسیقی و تئاتر برای حضور در این اجرا اعلام آمادگی کردند.

این کارگردان تصریح کرد: حدود ۶ ماه تلاش برای جلب سرمایه­ گذار بالاخره به نتیجه رسید و جذب سرمایه هم انجام شد اما متاسفانه ترافیک اجراهای تالار وحدت در عمل امکان به صحنه بردن این اثر را از ما گرفت. سه سال متمادی تلاش ما برای گرفتن نوبت اجرا از تالار وحدت متاسفانه بی‌نتیجه ماند و با تغییر مدام مدیریت­ ها در تالار وحدت همه مذاکرات دوباره به نقطه صفر برمی­ گشت. این روند فرسایشی همچنان ادامه پیدا کرد تا حدی که سرمایه ­گذار اثر هم عقب کشید و جمعی از اعضای گروه هم وارد پروژه­ های دیگر شدند و ما در نقط ه­ای عقب ­تر از روز اول قرار گرفتیم.

کارگردان «آبگوشت زهرماری» بیان کرد: با بهره ­برداری از پردیس تئاتر شهرزاد یک فضای حداقلی برای اجرای این اثر فراهم شد. بر این اساس بر پایه ایده «پیش‌­اجرا» دوباره با دوستان هنرمند وارد گفت­گو شدیم و از این میان جمعی از عزیزان برای همکاری اعلام آمادگی کردند. دقت داشته باشید که تولید «دمو» سنتی رایج در عرصه ­های اقتصادی است و در تئاتر و سینما هم رایج است. در این شیوه یک پیش نمایش از اثر تدارک دیده می­ شود و هم­زمان امکانات تولید نهایی مورد مطالعه و مذاکره قرار می­ گیرد. این گونه شد که ایده تولید کم هزینه به منظور فراهم آوردن زمینه تولید اصلی به ثمر نشست. به هر حال «پیش‌اجرا» هم هزینه ­هایی دارد.

وی یادآور شد: خوشبختانه همه دوستان و هنرمندان حاضر در این «پیش­ اجرا» بزرگوارنه پذیرفتند که سهمی در تولید اولیه داشته باشند و بدین­ ترتیب هزینه­ های ما محدود به امکانات سخت ­افزاری کار شد. امیدواریم این «پیش‌­اجرا» که با سنت نمایش­نامه خوانی ترکیب شده است، زمینه اجرای اصلی اثر را فراهم کند. اگر چنین شد شک نکنید که با یکی از جذاب­ترین اجراهای چند سال گذشته مواجه خواهید شد و اگر هم نشد در یک دستاورد حداقلی ما لذت خود از این اثر فاخر را با جمعی از تماشاگران­مان به اشتراک گذاشته­ ایم.

آبسالان درباره غیبت چند ساله اش در عرصه تئاتر و بازگشتش به ایران با یک اجرای نمایشنامه خوانی توضیح داد: وقتی برای نخستین بار با همراهی دوستانم ایده نمایش­نامه­ خوانی در برنامه ای با عنوان «عصری با نمایش» را در مجموعه تئاتر شهر به ثمر رساندیم با استقبال خوبی مواجه شدیم که در نهایت به فراگیر شدن این پدیده منجر شد و امروزه شیوه ­ای کاملا رایج در عرصه تولیدات نمایشی ما شده است. متاسفانه با تغییر مدیریت تئاتر شهر برنامه «عصری با نمایش» با بی­ مهری مواجه شد. آزردگی ناشی از این امر سبب شد کوله­ بار سفر ببندم و راهی سرنوشت نامعلومی بشوم. این سرنوشت نامعلوم در نهایت مرا به تئاتر «سولی» و همکاری با خانم آرین منوشکین کشاند اما میل به بازگشت رهایم نمی­ کرد.

این مدرس تئاتر ادامه داد: واقعیت این است که در تمام این سال­ ها اگرچه از عرصه فعالیت­ های تئاتری کشور دور بودم اما از تئاتر دور نبودم و ماحصل آن اجرای پنج تئاتر در کشورهای فرانسه، هند و افغانستان بود. بعد از بازگشت به ایران هم زمینه همکاری با دوست هنرمندم هادی قضات فراهم شد و در نهایت در سال ۹۳ موزیکال «بانوی زیبای من» را در شرایطی بسیار سخت و بد به دعوت و همت جمعی از هنرمندان عرصه خوانندگی و آواز کلاسیک به اجرای صحنه­ ای رساندم.

وی در پایان صحبت هایش درباره دیگر فعالیت هایش در این حوزه گفت: در همه این سال­ ها در دورترین حالت از صحنه هم مشغول نوشتن بودم که محصول آن چهار نمایش­نامه است که امیدوارم تا ۲ سال آینده زمینه اجراهای­شان فراهم شود. یکی از این آثار در اختیار بهروز شعیبی است که احتمال دارد در سال ۹۷ در مجموعه ایران­شهر به صحنه برود. اثر دیگری هم در اختیار دوست هنرمندم علی صلاحی قرار دارد که امیدوارم زمینه اجرای­ش خیلی زود فراهم شود. در همین حال می ­توانم این وعده را به نسل جوانی که همواره نام «آبگوشت زهرماری» را شنیده ­اند بدهم که در تدارک بازتولید این نمایش هم هستم و امیدوارم در همین سال یا سال آینده و پس از گذشت حدود ۱۶ سال دوباره لذت دیدن این اثر کمدی را به مخاطبان بدهم.

نمایشنامه خوانی موزیکال «دن کیشوت، یکه سوار لامانچا» به کارگردانی آرش آبسالان و سرپرست موسیقی و آواز مهرداد بابایی و با حضور پانته آ پناهی ها و رامین سیاردشتی ۱۸ و ۲۵ شهریور ساعت ۲۰ در تماشاخانه شهرزاد نمایشنامه خوانی می شود.

دیگر عوامل این اجرا عبارتند از نویسنده: دیل واسرمن، مترجم: علیرضا اسماعیل پور، بازیگران: (نقش خوان‌ها) مهرداد بابایی، مهدی محمدی، وحید دین پرور، آناهیتا دری، کاوه رمضان زاده، فرزانه زینتی، مهتاب پرنیان، امیرحسین صباغان، پوریا شیخ الاسلامی، محمدرضا حلفی، مرتضی کازرانی نژاد، تهیه کننده: آرش آبسالان، مدیر تولید: ‌امید کردلو، تبلیغات و ساخت تیزر: گروه طراحان خلاق، طراحی لوگوتایپ: محمد رضا بهشتی.

