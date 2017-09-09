۱۸ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۳۸

توسط صندوق نوآوری و شکوفایی محقق می شود؛

انتقال تجربیات مدیریتی کسب و کارهای دانش بنیان در قالب یک کارگاه

صندوق نوآوری و شکوفایی کارگاه آموزشی « انتقال تجربیات مدیریتی کسب و کارهای دانش بنیان » را برای شرکت های دانش بنیان برگزار می کند.

سرفصل های این دوره آموزشی «مفاهیم استراتژی و روش های انتخاب مدل مناسب در شرکت ها»، « تفاوت بین برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی سازمانی»، « تجربیات موفق و ناموفق برنامه ریزی استراتژیک در موقعیت های توسعه محصول و توسعه بازار»، « تجربیات موفق و ناموفق در مراحل برنامه ریزی بازاریابی و ارتباط با برنامه ریزی استراتژیک»، « بازاریابی و جایگاه آن در برنامه ریزی استراتژیک»، « تجربه های مدیریت برند و نمونه هایی از خطاهای برندسازی» هستند.

در این دوره علاوه بر مدیران شرکتهای دانش بنیان به مدیران و رهبران سازمانی و نیز کلیه علاقمندان توصیه می شود.

شرکتهای دانش بنیان می توانند از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی از تخفیف ۷۰درصدی برای حضور در این کارگاه بهره مند شوند. این کارگاه آموزشی روز پنج‌شنبه ۲۳ شهریور ماه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار خواهد شد.

