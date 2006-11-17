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۲۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۲۳

582 پزشک با زائران ایرانی حج تمتع همراه می شوند

582 پزشک با زائران ایرانی حج تمتع همراه می شوند

معاینات و آزمایشات مورد نیاز برای زائران حج تمتع انجام و به پایان رسید و برای هر یک از زائران یک پرونده بهداشتی درمانی با درج کامل مشخصات ، بیماری و... تشکیل شده است.

مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصصوص انجام معاینات پزشکی زائران حج تمتع امسال افزود: در سال جاری نیز همانند سالهای گذشته این معاینات صورت گرفته و نوع آزمایشات و معاینات نیز تفاوتی نداشته و آزمایشی نیزاضافه نشده است.

عبدالله نصیری خاطر نشان کرد: امسال زائران در قالب 582 کاروان به حج تمتع اعزام می شوند و در هر کاروان نیز یک پزشک وجود دارد که در همه حال همراه با زائران هستند و در صورت نیز و بروز بیماری نسبت به مداوای آنها اقدام خواهند کرد.

وی تاکید کرد: تمامی زائران قبل از آغاز سفر توسط پزشک کاروان معاینه و برای آنان پرونده بهداشتی - درمانی تشکیل شده است و همچنین در مکه و مدینه نیز مراکزی برای مداوای زائران بیمار در نظر گرفته شده است .

نصیری گفت: اعزام حدود 97 هزار زائر به حج تمتع 16 آذرماه ازتمامی استانها آغاز می شود و4 بهمن ماه نیز بازگشت زائران آغاز خواهد شد.

کد مطلب 408073

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