فرهاد رهبر در گفتگوی کوتاه با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که آیا شما از سمت ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استعفا کردید یا نه؟ گفت : با تفاهمی که با رئیس جمهوری شد من کنار رفتم.

رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی تاکید کرد : به‌ هرحال باید دولت را در اجرای برنامه‌هایش کمک کرد تا اهداف توسعه‌ای کشور در بخش های مختلف، از جمله اقتصادی محقق شود.

وی گفت : از این پس هم از هر نوع همکاری و کمک به دولت به عنوان یک شخص حقیقی دریغ نخواهم کرد.

رهبر در پاسخ به این پرسش که آیا شما مسئولیت جدید راهبری و اجرای سیاست‌گذاری جدید اصل 44 قانون اساسی را خواهید پذیرفت، گفت : این موضوع از قبل مطرح شده بود ولی دلایلی در این خصوص آوردیم که این امور همچنان در اختیار داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد باقی بماند.