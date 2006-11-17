تنظیم سرعت چیدمان نانوساختارها با DNA

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از محققان این پژوهش گفت : دانش چگونگی خودآرایی این نوع از نانومواد در تمام زمینه‌های فناوری ‌نانو از مواد نوری و الکترونیکی تا مواد مغناطیسی کاربرد دارد. با استفاده از خواص DNA می‌توان سرعت چیدمان را با استفاده از وسایل نسبتاً ساده و بدون انجام مراحل زیاد افزایش داد.



وی وهمکارانش پی بردند چسباندن دو نوع مکمل رشته دوگانه DNA به نانوذرات طلا به قطر 6/9 نانومتر باعث چیدمان سریع‌تر ذرات و تجمع نانوذرات با فضای خالی بیشتر نسبت به استفاده دو نوع مکمل رشته منفرد DNA می‌شود. یک سیستم شامل بعضی از نانوذرات سرپوشیده با رشته‌های منفرد DNA و نانوذرات سرپوشیده با رشته‌های دوگانه DNA سرعت چیدمان متوسطی نشان می‌دهد. به عقیده این گروه علت این امر آن است که رشته‌های دوگانه DNA سختی بیشتری دارند و حلقه‌های اتصال محکم‌تری در سطح مشترک نانوذرات ایجاد می‌کنند.



اولگ گانگ (Oleg Gang) دیگر محقق این گروه گفت : در زیست‌شناسی DNA در واقع یک ماده شناسایی است ، در حالی که در علم نانو DNA یک ماده با ساختار عالی است، زیرا توانایی طبیعی خودآرایی مطابق با قوانین برنامه‌ریزی شده دارد.



وی افزود : با استفاده از مواد زیستی مانند DNA روش‌های کنترل چیدمان نانومواد معدنی را گسترش داده‌ایم. اگر چه به منظور ورود واقعی این روش‌ها به فناوری‌نانو، ما باید پیچیدگی برهم‌ کنش در یک چنین سیستم هیبریدی را بدانیم.



اکنون محققان امیدوارند قابلیت کنترلی این سیستم از جمله اندازه خوشه‌های نانوذرات را بهبود بخشند.