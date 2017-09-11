سعید حشمتی کارگردان نمایش «خانه عروسک» که این روزها در تماشاخانه باران روی صحنه است در این باره به خبرنگار مهر گفت: این اثر نمایشی نوشته هنریک ایبسن است و با وجودی که بیش از یک قرن از نگارش این اثر گذشته باز هم نیاز جامعه امروز را به درستی بیان می کند.

وی ادامه داد: این نمایشنامه برای اجرای عمومی مجددا توسط مهدی حسینی دراماتورژی شده و نوع ارتباط کاراکترها با هم و کلا خود قصه نیز به‌روز شده چون این روزها نوع ارتباط آدم ها با هم تغییر کرده است و نمی توان متن را به سبک و سیاق گذشته اجرا کرد. البته نمایش زمان و مکان خاصی را نشان نمی دهد اما دیالوگ ها و لباس کاراکترها امروزی است.

این کارگردان تئاتر متذکر شد: نمایش کاملا رئالیستی طراحی شده اما در طراحی دکور مینیمال عمل کرده ایم. در واقع لازمه فضاسازی که در نمایش ارایه می شود یک دکور موجز و مینیمال است. در صحنه ۲ سازه آهنی سخت قرار دارد که این اسکلت فضای بسته و یا زندان را تداعی می کند و در راستای پیامی است که قصد انتقالش را به مخاطبان داشته ایم.

وی در پایان درباره رویکردی که نسبت به متن اثر داشته است، توضیح داد: نمایشنامه ای که ایبسن نوشته سال ها محل بحث و تبادل نظر درباره حقوق زنان بوده است و قطعا این نمایش نیز از این قاعده مستثنی نیست. «خانه عروسک» داستان بیرون آمدن از توهم و طغیان زنی به نام نورا را به تصویر می کشد و رویکردی فمنیستی نیز دارد.

«خانه عروسک» یا «عروسکخانه» نمایشنامه‌ای است از هنریک ایبسن (۱۸۲۸-۱۹۰۶) شاعر، نمایشنامه‌نویس و درام نویس نروژی که در سال ۱۸۷۹ نگاشته شد و در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های بسیاری خوانده می‌شود.

نمایش «خانه عروسک» با کارگردانی سعید حشمتی از ۱۲ شهریور ماه ساعت ۱۷ در تئاتر باران روی صحنه رفته است. نیلوفر پارسا، شهریار فرد، مهدی حسینی، تیام منیری، رامین مسیبی در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.