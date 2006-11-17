افزایش 23 درصدی حجم مبادلات بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات هفته جاری بورس تهران 299 میلیون و 698 هزار و 35 سهم و حق تقدم به ارزش 923 میلیارد و 199 میلیون و 583 هزار و 26 ریال داد و ستد شد که این ارقام از جهت ارزش 7 درصد کاهش را نشان می دهد اما از جهت حجم مبادلات، بورس تهران این هفته با رشد 23.07 درصدی مواجه شده است.

تعداد خریداران بورس تهران نیز در هفته جاری 47.38 درصد افزایش یافت و به رقم 22 هزار و 665 نفر رسید.

نکته قابل توجه در معاملات هفته جاری این است که شرکت های معدنی هنوز مورد توجه فعالان بازار بوده و به نظر می رسد در معاملات هفته آینده نیز برخی از این شرکت‌ها مانند چادرملو، توسعه معادن روی ایران و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شاخص‌ها را رشد دهند.

این در حالی است که با تعیین مدیر عامل شرکت سهامی بورس از سوی هیئت مدیره به نظر می رسد فعالان بازار با دلگرمی بیشتری به معاملات خود در هفته آینده بپردازند.

در پایان داد و ستدهای بورس تهران شاخص کل 17.82 واحد افت کرد و به رقم 9 هزار و 663 واحد رسید. شاخص تالار اصلی نیز 4.6 واحد کاهش یافت و رقم 9 هزار و 538 واحد را به خود دید، این در حالی بود که شاخص قیمت و بازده نقدی در پایان معاملات هفته جاری 208 واحد رشد کرد.

همچنین در هفته جاری معاملات بورس تهران در 5 روز کاری انجام گرفت و به این ترتیب از ابتدای سال 85 تا کنون بورس تهران 158 روز فعالیت داشته است.

در تابلوی غیر رسمی نیز از ابتدای فعالیت تا کنون 22.8 میلیون سهم به ارزش 39.8 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفته است.