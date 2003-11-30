وضع ارزهاي عمده و نرخ هاي بهره

به گزارش خبرگزاري مهر، روز دوشنبه پيشاپيش انتشار ارقام اقتصادي آمريكا كه انتظار مي رفت بسيار دلگرم كننده باشد دلار تحت تاثير حجم كم معاملات به لحاظ تعطيلي بازار توكيو و تصحيحات تكنيكي بازار در برابر كليه ارزهاي عمده اندكي تقويت شد. در هفته ما قبل متاثر از نگراني بازار از اعمال سياست حمايت گرانه ايالات متحده و آغاز كشمكش هاي تجاري ميان آمريكا و رقباي تجاري اش دلار به شدت تضعيف شده بود اما در روزهاي سه شنبه و چهار شنبه با وجود انتشار مجموعه اي از آمارها و گزارش هاي اقتصادي دلگرم كننده و بهتر از حد انتظار كه تا حدودي موقر واقع شدند دلار تحت تاثير نگراني از تكرار عمليات انتحاري - قبل از برگزاري جشن شكر گزاري در روز پنجشنبه و تعطيلات طولاني آخر هفته - تنش ها و ناآرامي ها در منطقه خاور ميانه و عطف توجه بازار به ساختار ضعيف و عدم تعادل اقتصادي آمريكا روندي نزولي به خود گرفت به طوريكه در روز چهار شنبه تضعيف شد.

تحليل گران معتقدند كسري شديد حساب جاري و كسري بودجه ايالات متحده از يك طرف و تنش هاي ژئوپولتيك و نگراني از آغاز كشمكش هاي تجاري از طرف ديگر جذابيت دلار را بسيار كاهش داده و موجب خروج سرمايه از دارايي هاي مالي دلاري به سوي پول واحد اروپايي شده است.

در مناقصه اوراق قرضه خزانه داري آمريكا در روز چهارشنبه ميزان تقاضا از مضرب 12/2 مرتبه در معاملات قبلي به سطح 75/1 مرتبه كاهش يافت كه حاكي از كاهش شديد تقاضاي سرمايه گذاران خارجي خاصه بانك هاي مركزي است.

در حال حاضر خروج سرمايه هاي خارجي از دارايي هاي مالي دلاري و كاهش توانايي خزانه داري به پوشش كمبودهاي حساب جاري آن كشور فشارهاي نزولي بر ارزش دلار وارد مي سازند.

همچنين در اين دو روز رشد 2/8 درصدي توليد ناخالص داخلي سه ماه سوم به طور مقدماتي، ترقي شديد شاخص اعتماد مصرف كننده ماه نوامبر، كاهش غير منتظره متقاضيان هفتگي استفاده از بيمه بيكاري، رشد بهتر از حد انتظار سفارشات كالاهاي با دوام ماه اكتبر و تقويت قابل ملاحظه فعاليت كارخانه اي شاخص مديران خريد ماه نوامبر منطقه شيكاگو مانع تضعيف بيشتر ارزش دلار شدند.

از طرفي روز چهارشنبه تصميم وزراي دارايي منطقه يورو به عدم اعمال موارد تنبيهي موضوع مفاد پيمان اتحاديه پولي اروپا عليه فرانسه و آلمان در تقويت يورو در برابر دلار و ين ژاپن موثر واقع شد.

به موجب اين تصميم در سال 2004 ميلادي نيز كشورهاي مذكور ملزم به كاهش كسري بودجه نشدند. روز پنجشنبه به مناسبت برگزاري روز شكرگزاري ، بازار نيويورك تعطيل بود اما در بازار لندن متاثر از حجم كم معاملات و پوشش كمبودها ارزش دلار اندكي بهبود يافت.

در آخرين روز هفته سفر محرمانه و غير منتظره رييس جمهور آمريكا به عراق كه حاكي از عدم وجود امنيت در آن كشور و شكست سياست هاي توسعه طلبانه آمريكا تلقي شد، حجم كم معاملات و انقضاي سر رسيد معاملات اختياري موجبات كاهش ارزش دلار را در برابر اغلب ارزها فراهم كرد. يورو در اين روز تا سطح 2015/1 دلار تقويت شد كه بي سابقه است اما تقويت شاخص قيمت سهام وال استريت در ساعات پاياني بازار نيويورك مانع ادامه ضعف دلار شد.

شايان ذكر است كه در دو روز آخر هفته نگراني بازار از مداخله بانك مركزي ژاپن در بازارهاي ارزي فشار هاي نزولي بر ارزش ين در برابر دلار و يورو وارد ساخت.

