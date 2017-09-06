بابک: کشتی ایران همیشه لایق ایستادن بر سکوی جهانی است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از آتن، حسن بابک با بیان اینکه کشتی ایران همواره استحقاق و توانایی ایستادن بر سکوی جهانی را دارد، گفت: ما می توانستیم عنوان قهرمانی را بدست بیاوریم اما متاسفانه دو کشتی گیر سبک وزن ما که از شانس های مسلم کسب مدال بودند نتوانستند در حد انتظار ظاهر شوند.

وی تصریح کرد: البته از کسب نایب قهرمانی رقابتهای جهانی راضی هستیم و خدا را شکر می کنیم. هر چند که تیم روسیه بر سکوی قهرمانی ایستاد، اما آنها با یک مدال طلا قهرمان شدند ولی ما با دو مدال طلا نایب قهرمان شدیم.معتقدم کشتی گیران ایران در همه رده های سنی از جمله نوجوانان همواره این شایستگی را دارند که بر سکوی جهانی قرار بگیرند و با کشتی گیران ما باید بدانند نام ایران در جهان ، بزرگ است و باید قدر این موقعیت را بدانند.

بابک افزود: هدف ما این است که نتایج رده های پایه کشتی فرنگی در سالهای بعد بدون نوسان باشد و ما همواره جز سه تیم برتر دنیا باشیم.امیدوارم مردم ایران با کسب عنوان نایب قهرمانی جهان توسط آینده سازان کشتی ایران شاد شده باشند و این نتیجه را از ما قبول کنند.

سرمربی موقت تیم نوجوانان ادامه داد: از مسئولان ورزش درخواست دارم این نوجوانان افتخارآفرین را که بدون هیچ توقع و چشم داشتی با کمترین خواسته به این افتخار بزرگ رسیدند را مورد حمایت قرار دهند چراکه آینده ورزش ایران توسط همین نوجوانان ساخته خواهد شد.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا قرار است به عنوان سرمربی به کار خود ادامه می دهد یا خیر گفت: چنین تصمیمی ندارم و مطمئنا بعد از بازگشت به تهران در فرصت مناسب در خصوص سرمربی این تیم تصمیم گیری می کنیم. قصد داریم فردی جوان و با انرژی که تجربه کافی داشته باشد را به عنوان سرمربی انتخاب کنیم.

تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران چهارشنبه شب با کسب دو مدال طلا، یک نقره و دو برنز بر سکوی نایب قهرمانی رقابتهای جهانی یونان ایستاد.