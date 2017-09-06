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۱۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱:۵۱

بارزانی: بر اجرای همه پرسی در موعد مقرر اصرار داریم

بارزانی: بر اجرای همه پرسی در موعد مقرر اصرار داریم

رئیس اقلیم کردستان عراق می گوید که بر برگزاری همه پرسی جدایی از عراق در موعد مقرر اصرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که بر برگزاری همه پرسی جدایی از عراق در موعد مقرر اصرار دارد.

مسعود بارزانی گفت: با وجود فشارهای زیاد برای به تعویق افتادن همه پرسی ما بر برگزاری آن در موعد مقرر اصرار داریم.

چند روز پیش نیز رئیس اقلیم کردستان عراق با بیان اینکه همه مردم کردستان در روز ۲۵ سپتامبر جاری (۳ مهر ماه) به همه پرسی جدایی اقلیم کردستان رای آری خواهند داد، گفت: می‌خواهم که این روز عید ملی نام بگیرد.

این در حالیست که تمامی طرف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله دولت مرکزی عراق، ترکیه، ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا با این همه پرسی مخالف بوده و آن را بر خلاف قانون اساسی عراق و نیز مصالح کردها قلمداد می‌کنند.

شایان ذکر است که اقلیم کردستان قصد برگزاری همه پرسی در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ را دارد.

کد مطلب 4080921

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